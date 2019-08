Le voci si rincorrono sulla prossima edizione di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci. Sembra che per il suo programma di punta, la conduttrice abbia messo gli occhi su tre donne protagoniste dei rispettivi ambiti e certo con un caratterino che assicura i “botti” in prima serata. Le possibili ballerine sarebbero Elisa Isoardi, Wanda Nara e Francesca Piccinini.

Milly Carlucci: ecco chi sono i nomi che vorrebbe a Ballando

Tre donne abituate a stare sulle prime pagine, chi per un motivo, chi per un altro. La strategia di Milly Carlucci sembra sia puntare su donne molto diverse, ma che decisamente sanno il fatto loro.

Uno dei nomi usciti è quello di Elisa Isoardi, conduttrice de La Prova del Cuoco ed ex fidanzata del ministro Salvini. La piemontese per il momento si gode le vacanze e sembra non pensare al lavoro, ma qualche sorpresa potrebbe riservarla. Abbiamo poi Wanda Nara, bionda esplosiva, manager e moglie di Icardi. L’argentina è abituata a destreggiarsi in ambienti difficili e certamente non si tira indietro di fronte a una sfida. Infine Francesca Piccinini, pallavolista con 4 ori in carriera e nominata Cavaliere della Repubblica.

Le resistenze di Icardi

Sembra però che ci sia maretta in casa Icardi per quanto riguarda la partecipazione di Wanda Nara.

Il calciatore sarebbe geloso della possibile presenza della moglie, che verrebbe affiancata da un maestro ballerino nel suo percorso. D’altronde Ballando con le stelle sembra faccia sbocciare nuovi amori e appassire i vecchi: che dire della fine della coppia Veera Kinnunen e Stefano Oradei? La ballerina ha ritrovato l’amore con Osvaldo, suo compagno di danza. Una scintilla sarebbe scoppiata anche tra Lasse Matberg e Sara Di Vaira, ma i due avrebbero smentito la liaison. Insomma, un po’ di preoccupazione è comprensibile per Icardi, ma la partecipazione di Wanda Nara potrebbe saltare se venisse confermata la sua presunta gravidanza.