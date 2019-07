Non è la prima volta che un personaggio famoso si immortala mentre bacia sulle labbra il figlio, il nipote e che puntualmente viene preso di mira dalle critiche degli utenti. Questa volta a finire nella morsa della polemica è stata Elisa Isoardi che dopo un lungo silenzio non è più riuscita a tacere.

Il bacio sulle labbra al nipote: la polemica contro la Isoardi

Qualche giorno fa sul profilo Instagram della conduttrice Elisa Isoardi, pronta a volare nuovamente al comando de La Prova del Cuoco il prossimo 9 settembre, è apparsa una fotografia che ha fatto discutere gli utenti. “Ma come ca**o stai a baciare in bocca un bambino?”; “Anche io la penso così.

Non puoi insegnare ad un bambino di baciarsi in bocca ma che cultura è questa? Mi fa schifo. E schifo mi fanno le persone che non vedono niente di male in questa foto mamma mia“, scrivono alcuni utenti commentando una fotografia in cui Elisa Isoardi si immortala mentre scambia un bacio sulle labbra ad un bimbo, suo nipote.

Alcune delle feroci critiche rivolte a Elisa Isoardi su Instagram. Fonte/Instagram Elisa Isoardi

Gli utenti la difendono

“Quando l’amore è vero e disinteressato il risultato è questo: gioia pura“, scriveva la Isoardi in didascalia, commentando così il suo gesto d’affetto nei confronti del nipote Edoardo.

Alcuni utenti trovato inappropriato il gesto e commentano ferocemente, sottolineando lo “schifo”, difeso invece a spada tratta da molti altri utenti: “Ma che problema hai? Anche io bacio molte volte mia cugine di 3 anni, quel tipo di bacio non significa amore ma volersi bene cr*tino! Ora vai a chiedere ai tuoi se non ti hanno mai baciato in bocca poi vedi“.

La lapidaria replica di Elisa Isoardi

E ancora, sempre a favore della Isoardi: “A parte che non bacia in bocca suo figlio ma SULLE LABBRA – scrive un utente scambiando però erroneamente il piccolo nipote per il figlio della Isoardi – Mi pare ci sia una grande differenza.

Poi se volete vedere zozzeria e malizia in tutto accomodatevi. Mio figlio ha 16 anni e spesso lo fa ancora, che cosa c’è di male“. E proprio al grido di “cosa c’è di male”, rompe il silenzio anche la Isoardi stessa stanca delle critiche inerenti allo scatto. Parlando all’AdnKronos, la conduttrice si è così sfogata: “Sia vituperato chi pensa male, aveva detto Edoardo III nel 1300 e ancora oggi vale – chiosa la Isoardi – Vale per chi sa vedere il male ovunque, nel raccogliere una giarrettiera da terra come nel bacio dato a un bambino“.

Uno sfogo duro, arrivato nella piena del fiume: “In un’epoca in cui ogni nostro atto è vivisezionato e studiato, l’affetto viene ritenuto pericoloso. Si scomodano esperti e si citano testi di pedagogia e psicologia per dimostrare che un gesto del tutto naturale come un bacio a un bimbo possa nascondere chissà quali insidie“. E con amarezza, così conclude sempre la conduttrice, affidandosi al detto popolare: “Chi ha il sospetto ha il difetto“.