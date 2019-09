Francesca Barra, su Instagram racconta l'aborto e lancia un messaggio

Francesca Barra, dopo mesi dalla perdita del bambino che aspettava dal marito Claudio Santamaria, ha deciso di pubblicare una foto su Instagram con un lungo post per raccontare il dramma vissuto.

Francesca Barra, il dolore per l’aborto

Era il 27 maggio scorso quando Francesca Barra pubblicava una schermata nera su Instagram per comunicare ai suoi follower di aver perso il bambino dal marito Claudio Santamaria, dopo l’annuncio della gravidanza a Live-Non è la D’Urso.

Oggi, però, Francesca sta rimettendo in sesto la sua vita e decide di raccontare la tragedia che l’ha colpita. Ha detto di aver passato dei mesi molto duri, fatti di attese, esami e terapie molto dolorose.

Dopo la perdita del bimbo aveva bisogno di riprendersi psicologicamente, fregandosene della bilancia. Ma, le parole più toccanti del post sono, probabilmente, queste: “Un bambino non nato, non è entità. Ma un bambino che è cresciuto con te, che hai visto muoversi, respirare, a cui hai visto il cuore battere. E una pancia vuota, non è solo una pancia vuota. Ma è la tua pancia senza di lui” rimarcando la sofferenza per il figlio tanto desiderato che non ha visto la luce.

Inoltre, la giornalista ha detto che non seppellirà mai questa fase della sua vita per poi esortare le donne a mostrarsi con tutta la loro forza, lontane dalla superficialità e dai ritocchi estetici.

La Barra torna in palestra e lancia un monito

Francesca Barra, dopo il brutto periodo vissuto nei mesi scorsi, è pronta a guardare avanti. Infatti, è tornata ad allenarsi in palestra, con Sara Ventura. Proprio qualche giorno fa ha pubblicato una story su Instagram scrivendo: “Dopo mesi di sofferenze e stop per questioni di salute che purtroppo tutti conoscete, ho ripreso ad allenarmi. E così, sono proprio contenta. Non mi sentivo più io”. La giornalista vuole anche farsi portatrice di un messaggio per le donne, spesso costrette a ricorrere a escamotage per affermare la loro bellezza.

Infatti, per la Barra non servono bibitoni miracolosi, photoshop o interventi chirurgici per tenersi in forma: “Ci vuole pazienza, impegno, serenità e sforzo. Le scorciatoie, da sole, non funzionano. E poi circondatevi di persone con l’anima bella”.