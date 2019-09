Guido Maria Brera è il marito della bella Caterina Balivo. Finanziere di successo, marito amorevole e padre affettuoso. Tutto sull’uomo che ha fatto innamorare la presentatrice di Vieni da me.

Da adolescente emarginato a uomo di successo

Guido Maria Brera, classe 1969, è nato nel quartiere romano di San Saba. Prima di diventare un finanziere di successo, Guido Maria di strada ne ha dovuta fare tanta. “Ero un adolescente un po’ sfigato, sono diventato un finanziere rimanendo fuori dal giro giusto fin dal liceo, ai margini” ha dichiarato nel corso di un’intervista a Vanity Fair. A 28 anni si trasferisce a Londra e a 29 fonda la Kairos, la prima azienda italiana che lavora nell’ambito della gestione patrimoniale.

Nel 2014 pubblica un libro con cenni autobiografici dal titolo I Diavoli che racconta la storia del finanziere italiano Massimo, seguito professionalmente dallo spietato uomo d’affari Derek Morgan.

L’amore e la vita con Caterina

Uomo schivo e riservato, prima dell’arrivo di Caterina Balivo, Guido Maria Brera non aveva intenzioni di impegnarsi con una donna. In passato le cronache rosa lo hanno accostato anche alla bella attrice Serena Autieri, che però non è riuscita a conquistarlo. Con Caterina, invece, è stato amore a prima vista. Sempre su Vanity Fair il finanziere ha dichiarato: “Ci siamo conosciuti ad una cena, ed è stato subito un colpo di fulmine.

Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato”.

La coppia è più felice e innamorata che mai e hanno da poco festeggiato i primi 5 anni di matrimonio. Genitori di 2 bambini, Guido Alberto e Cora, la coppia è stata recentemente avvistata alla 76esima edizione della Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, dove la Balivo non è passata inosservata, grazie alla sua travolgente bellezza ed eleganza.

* Immagine in evidenza/ Fonte Instagram @caterinabalivo