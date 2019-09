In attesa di conoscere la nuova squadra di tronisti e corteggiatori di Uomini & Donne spunta fuori il nome di Javier Martinez. Tante indiscrezioni cominciano a farsi strada, in questi giorni che precedono l’inizio della nuova stagione televisiva.

Stando ai rumors, pare che Javier abbia provato a proporsi come tronista, ma di non essersi aggiudicato questo ruolo durante i casting. Ma chi non può essere corteggiato non vuole dire che non possa corteggiare…

L’indiscrezione

È il portale Il vicolo delle News che lancia la bomba: pare che l’ex volto di Temptation Island sia stato sorpreso durante le riprese di un’estrna in compagnia di Sara Tozzi.

Come l’argentino anche la Tozzi ha preso parte al gioco delle tentazioni sull’isola. Che i due si siano piaciuti dopo essersi incontrati in quella circostanza? Oppure sono semplicemente rimasti amici e si vedono al di fuori della tv? Ma soprattutto, questa soffiata indica che Martinez ha intrapreso, come molti colleghi prima di lui, la strada del dating-show dopo Temptation Island. A parte quest’avvistamento non esistono dichiarazioni ufficiali, né conferme a riguardo.

I casting

Più acclarata la voce secondo la quale Martinez avrebbe partecipato ai casting dello show di Maria De Filippi. Eppure, pare che i tronisti siano già stati scelti: Alessandro Zarino e Giulio Raselli.

Dunque, stando così le cose, Martinez non si sarebbe guadagnato il trono.

L’esperienza da tentatore

Suona credibile la notizia che Javier Martinez possa aver deciso di passare da tentatore a corteggiatore, dal momento che si tratta di un percorso già esplorato da molti.

Sicuramente l’esperienza a Temptation Island costituisce un punto sul curriculum, avendo forgiato persone come Martinez su determinati meccanismi televisivi. Javier sull’isola sembrava aver sviluppato un certo interesse per Ilaria Teolis. I due sono apparsi così attratti l’uno dall’altro convincendo il pubblico che tra loro potesse accadere qualcosa. Tuttavia nonostante la Teoli abbia deciso di lasciare l’isola da single, tra loro, tornati a casa non è più scoccata la scintilla.

Dunque il tentatore è ancora alla ricerca…