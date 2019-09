Che lo si voglia ammettere imbracciando l’ombrello sull’uscio della porta o che si voglia far finta di nulla calzando solamente infradito, l’estate sta volgendo al fine e le temperature non sono più così alte. Settembre è arrivato e ha portato con sé resoconti, tasse, abbonamenti in palestra e la pioggia. L’assaggio c’è già stato nel corso della settimana ma nel week end si passerà alla prima portata.

Un nuvoloso sabato d’attesa…

Il sole resisterà ma sarà una battaglia combattuta con meno energia e vigore. Si abbassano lentamente le temperature riportando il termometro ad altezza “accettabile”, un non-freddo o meglio forse un non-caldo che rende vivibili le città, finalmente non più avvolte da un caldo soffocante e che rinfrescano particolarmente coste e montagne con un brezza da “brivido e giacchetta”.

Nello specifico, concentrandoci però sui rovesci, questi si manifesteranno soprattuto al Nord e ancor più dettagliatamente nel nord-Est. L’instabilità su muoverà da Ovest verso l’Est Europa e soprattutto nella mattinata di sabato 7 settembre la pioggia sorprenderà con temporali più o meno intensi l’Emilia Romagna. A caratterizzare la giornata saranno le nubi che rannuvoleranno il cielo sin dalle prime ore del giorno al Nord. Nuvole che nel pomeriggio si tramuteranno in pioggia insistente soprattutto sull’arco alpino centro-occidentale e si accaniranno con insistenza su Torino e Milano.

Non è esclusa un’ondata di maltempo anche al Centro sino alla Campania mentre sul resto dell’Italia si prospetta un sabato genericamente soleggiato e piacevole.

… di una domenica di pioggia

Diversa ancora la giornata di domenica 8 settembre: ancora una volta sarà la pioggia a rovinare il dì di festa. La situazione più critica sarà al Nord e ad essere interessati dai rovesci saranno soprattutto Lombardia, Liguria centro-orientale. I rovesci imperverseranno ancora sempre il nord-est e qualche temporale è atteso anche sull’arco dell’Appennino settentrionale.