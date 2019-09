Sono passati 10 giorni da quando Elisa Pomarelli è scomparsa nel nulla. I ris sono stati nella casa di Massimo Sebastiani, anche lui scomparso, qualche giorno fa.

Le tracce nell’auto

I Ris stanno analizzando le tracce di Elisa Pomarelli trovate nell’auto dell’uomo. Si tratta di materiale biologico, non ematico, che testimonia il passaggio di Elisa nella Honda civic. Nessuna stranezza per il momento: è abbastanza normale che l’auto riporti tracce della 28enne.

Avvistato Massimo Sebastiani

Ieri l’avvocato Mauro Pontini, difensore di Sebastiani, ha rivelato che il suo cliente sarebbe stata avvistato nei boschi: “Ho avuto notizia di un suo avvistamento a sud di Sariano, verso Gropparello, nel grande bosco in cui si può camminare per sentieri da Carpaneto fino al monte Moria“, riporta Libera.

Il bosco in cui si troverebbe sarebbe impossibile da pattugliare con droni ed elicotteri.

Le parole della sorella

Intanto la famiglia continua a sperare di ritrovare Elisa. Sua sorella Debora ha lasciato un messaggio su Facebook: “Il Lupo ti ha presa, e né io e né te lo abbiamo riconosciuto perché era nella sue sembianze umane. Questa volta sei sola adesso che è notte lui è trasformato e io non riesco a darmi pace, ma non posso far niente se non continuare a scriverti per trasmetterti tutta la mia forza.

Se Dio mi darà ancora la possibilità di rivederti prometto che, proprio come da piccoline, sarò sempre al tuo fianco a combattere“.