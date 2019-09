Ieri mattini i Ris hanno operato il sopralluogo annunciato nelle ore precedenti nella casa di Massimo Sebastiani. Il 45enne è ancora scomparso, e come lui anche di Elisa Pomarelli non c’è traccia da domenica. Presente al sopralluogo anche Roberta Bruzzone, nominata dall’avvocato Mauro Pontini come consulente a sua volta incaricato dalla Procura della difesa del 45enne.

La casa di Sebastiani

“Non credo che la ragazza sia mai entrata in questa abitazione viste le condizioni in cui è, a dir poco indicibili. Parlare di condizioni igienico sanitarie precarie è voler fare un regalo: trasferendosi nei boschi ha migliorato di molto la sua condizione abitativa: è impressionante“, sono queste le parole della Bruzzone, che ha parlato ai giornalisti appena terminato il sopralluogo.

Una casa sporca, che lo disegna come un accumulatore seriale; secondo la Bruzzone quanto trovato in casa potrebbe essere compatibile con una persona schizofrenica.

“Se l’abitazione possiamo considerarla una sorta di riflesso della sua mente bisogna essere molto preoccupati. Un soggetto del genere è in grado di fare qualsiasi cosa“, ha aggiunto. “Dopo il sopralluogo la preoccupazione per le sorti di questa ragazza, dal mio punto di vista, sono molto più alte“, ha sottolineato. Ora il 45enne, è accusato di aver ucciso la 28enne e di averne nascosto il cadavere.

Sospese le ricerche dei volontari

Intanto ieri sono state sospese le ricerche nei boschi ad opera di volontari, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino. Nei boschi ci sono solo più le forze dell’ordine, coordinate dai carabinieri.