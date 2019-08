Continuano senza sosta le ricerche di Elisa Pomarelli e Massimo Sebastiani, le due persone di cui si sono perse le tracce a Carpaneto Piacentino, provincia di Piacenza. I due amici si sono visti a pranzo la scorsa domenica e da allora di entrambi si sono perse le tracce. Negli ultimi giorni sono state avanzate diverse ipotesi, la più accredita parla di un amore non corrisposto di Massimo per Elisa e da qui il rapimento.

Le ricerche proseguono senza sosta sulle tracce dei due e di un fantomatico bunker nei boschi di proprietà di Massimo. Nel pomeriggio di sabato la notizia che i cani molecolari hanno fiutato una traccia, intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio.

I cani hanno fiutato una traccia

Si accende un barlume di speranza nelle operazioni di ricerca dei due amici, Elisa e Massimo, scomparsi nel piacentino. Le ricerche vanno avanti da giorni e contano molte persone impiegate sul campo per un totale di 150 volontari coordinati dalla Prefettura. A lavoro anche i cani molecolari e l’ausilio di mezzi tecnologici come i droni. Nel pomeriggio di sabato si è riaccesa la speranza, pare che i cani abbiano fiutato una traccia in un punto del bosco dove sono stati trovati foglie e rami accatastati.

Non sono emersi ulteriori dettagli, ma potrebbe essere un indizio per individuare il luogo in cui è situato il bunker di Massimo.

L’uomo è particolarmente esperto di boschi, come aveva raccontato Luigi Farina, amico di Massimo, al Corriere della Sera. “Massimo è come i cinghiali, potrebbe vivere nel bosco da solo mangiando quel che trova. Voglio dire che è un uomo forte, conosce la terra, le colline. Io l’ho detto al comandante: se è ancora qui dovete cercarlo di notte, quando esce per procurarsi da mangiare“.

Aperto un fascicolo per omicidio

Sempre di sabato è la notizia che la Procura di Piacenza ha aperto l’indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico di Massimo Sebastiani.

Secondo quanto riporta la testata Libertà, la decisione è stata presa in merito a quanto emerso da alcuni sopralluoghi effettuati dai RIS di Parma nell’abitazione di Massimo Sebastiani e nella zona circostante. L’auto e il telefono dell’uomo sono state sequestrate e per lunedì è previsto un nuovo sopralluogo.

È stato precisato che l’apertura del fascicolo rappresenta solo una linea investigativa della Procura, poiché non ci sono tracce o indizi che testimonino la morte della giovane Elisa.