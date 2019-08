Elisa Pomarelli è scomparsa da domenica, dopo un pranzo con l’amico Massimo Sebastiani. Anche di lui non c’è più traccia, l’ultimo avvistamento risale a domenica sera quando qualcuno racconta che aveva addosso vestiti bagnati. Ora parla il padre di Massimo.

Le parole del padre di Massimo

Dante Sebastiani è il papà di Massimo, scomparso da domenica. Gli agenti stanno cercando senza sosta sia lui che Elisa, e soprattutto sono alla ricerca del rifugio, una sorta di “bunker”, che stava costruendo nei boschi. Anche Dante non sa niente del figlio, a La Libertà ha raccontato: “Ultimamente Massimo diceva che non si sentiva bene.

Gli abbiamo detto di lasciare perdere quella ragazza ma lui ha risposto che gli piaceva“. Poi lancia un appello: “Massimo torna a casa“.

Avvistamento dal benzinaio

Il Piacenza racconta le parole del benzinaio, uno degli ultimi a vedere Massimo quel giorno: “Sembrava che non vedesse l’ora di terminare il rifornimento dell’auto, continuava a guardare la pompa della benzina, forse era di fretta“. Poi un probabile riferimento a Elisa: “Volevo andare a fare un giro su in collina da queste parti con la mia ragazza ma non è voluta venire. Sa come sono le donne…“.

Intanto gli agenti stanno cercando il “bunker” che Massimo Sebastiani, stando ad alcuni conoscenti, stava costruendo nei boschi.

“Un uomo capace di adattarsi anche a situazioni estreme sia di caldo, sia di freddo e in luoghi impervi e inospitali“, raccontano i conoscenti. Gli zii della ragazza ora dicono: “Siamo molto preoccupati per Elisa, ma speriamo con tutto il cuore di riabbracciarla al più presto“.