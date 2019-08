Non c’è ancora traccia di Elisa Pomarelli e mentre le forze dell’ordine continuano a setacciare i boschi, gli amici della ragazza scomparsa da ormai 5 giorni si attivano per cominciare loro le ricerche.

La mobilitazione degli amici

“Per cercare Elisa Pomarelli abbiamo pensato di formare una squadra di volontari civili che possano battere le zone di Carpaneto, Sariano, Gropparello, Zena e dintorni parallelamente alle forze dell’ordine già coinvolte“, gli amici di Elisa prendono in mano la situazione. “Chiunque si senta di partecipare è ben accetto, in particolare cerchiamo gente che conosca bene le zone e possa guidarci, ad esempio scout, cacciatori e alpini.

Chiunque sia disponibile risponda a questo messaggio o perlomeno lo condivida affinché lo veda più gente possibile. Grazie a tutti della collaborazione“, spiega, ricordando poi a tutti che è indispensabile essere coordinati dalle forze dell’ordine. “Non è assolutamente nostra intenzione intralciare o rallentare le ricerche“, aggiungono.

La ricerca nei boschi

Intanto gli agenti stanno cercando il “bunker” che Massimo Sebastiani, anche lui irreperibile, stando ad alcuni conoscenti, stava costruendo come rifugio nei boschi. “Un uomo capace di adattarsi anche a situazioni estreme sia di caldo, sia di freddo e in luoghi impervi e inospitali“, raccontano i conoscenti. Gli zii della ragazza ora dicono: “Siamo molto preoccupati per Elisa, ma speriamo con tutto il cuore di riabbracciarla al più presto“.