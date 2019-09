Ex assessore per la giunta del sindaco di Torino Chiara Appendino, Paola Pisano ricoprirà il ruolo di ministro dell’Innovazione per il Governo Conte Bis.

La Pisano, 42 anni, è docente in Disruptive Innovation e Innovazione e modelli di business innovativi presso l’università di Torino, impegnata nel Centro innovazione tecnologica multidisciplinare e alla Commissione aziendale del dipartimento informatica. Nei mesi scorsi fu indicata da Luigi Di Maio come capolista alle Europee, ma la stessa rifiuto, per poter proseguire il lavoro all’assessorato, sempre nel campo dell’Innovazione e della Samrt City.

L’impegno nella giunta

Per il suo impiego come assessore al digitale nella giunta Appedino Paola Pisano non ha avuto che una parola d’ordine: sperimentazione.

Con lei l’amministrazione ha aperto le porte ai sistemi digitalizzati, mentre, in collaborazione con la Tim, ha lavorato per l’introduzione in città della rete 5G. Si è inoltre impegnata nel massiccio coinvolgimento delle aziende invitandole ad investire ed utilizzare prodotti tecnologici in città, raccogliendo fondi attraverso la piattaforma City Lab.

Le sue iniziative più memorabili sono certamente legate alla sperimentazione delle auto a guida autonoma, l’uso dei droni in città (con cui ha voluto sostituire i fuochi d’artificio alla festa patronale). Il suo apporto alla loro introduzione è stato così decisivo che si è guadagnata l’appellativo di “Signora dei droni”.

Ma anche ai test RoboTo, dando vita per 3 mesi ad un bar gestito da robot.

Ad arricchire il curriculum

Il curriculum della Pisano è lungo e di tutto rispetto: all’attivo a più di 70 internazionali su tematiche sempre relative all’innovazione. Nel 2018 la rivista di Digitalic le ha affibbiato il titolo di Digiwoman, divenendo la donna più influente nel digitale in Italia, al pari di personaggio come Clio Makeup e Samantha Cristoforetti. A completare il portfolio il suo libro Managing innovation: creare, gestire e diffondere innovazione nei sistemi relazionali.

L’arrivo al dicastero

In queste ore Paola Pisano è stata incaricata come nuovo ministro dell’Innovazione per il Governo Conte bis, all’alba della nuova alleanza giallo-rossa. Immediatamente la stessa Pisano ha pubblicato un post su Facebook in cui si dice grata e onorata di aver avuto la possibilità di apportare il suo contributo al Paese.