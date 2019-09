Non è trascorso nemmeno un anno dal divorzio con Afef, che già l’industriale Marco Tronchetti Provera già guarda al futuro, ma al contempo non disdegna il passato. A bordo del suo panfilo di transito a Portofino, meta amata dall’ex marito della modella, lo stesso incontra la sua seconda moglie, figlia prediletta di Leopoldo Pirelli.

Baci, abbracci, aria di casa. Quella immortalata dai paparazzi di Novella 2000 è una complicità dalle radici salde e dalla memoria lunga.

L’incontro

Neanche quest’estate Tronchetti Provera tradisce il suo amore per il mare. E così, la lunga estate a bordo del lussuoso Kauris III è ancora calda.

È facile trovare lo stesso manager al timone, vista la passione per le barche (in particolare la vela), così com’è facile incrociarlo tra le pittoresche stradine di Portofino.

Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli si incontrano a Portofino. Fonte foto: Novella 2000

Stavolta però gli obiettivi notano qualcosa che non si può tralasciare: l’incontro con la ex moglie Cecilia Pirelli, con la quale ha avuto 3 figli Giada, Ilaria e Giovanni. Lei lo raggiunge sul ponte, mentre lui con un drink tra le mani le dà il benvenuto a bordo. Innegabile l’intesa di una ex coppia che ha condiviso tanto e ancora condivide.

L’amministratore delegato del gruppo Pirelli sposò la rampolla di Leopoldo nel ’78, dopo un matrimonio lampo con Letizia Rittatore Vonwiller, autrice del libro “Come sposare un milionario“.

Dopo la separazione

Dopo il divorzio avvenuto negli anni ’90, l’ad Pirelli conobbe a Londra la modella tunisina Afef Jnifen. I due convolarono a nozze nel 2001 e sono rimasti sposati per circa 17 anni. Lo scorso novembre, infatti, comunicarono ai giornali la volontà di volersi separare.

E mentre lui è già stato adocchiato accanto ad una altra modella più giovane, Afef sembra innamoratissima del suo nuovo compagno Alessandro Del Bono, con cui pare stia progettando anche il matrimonio.

Quanto a Cecilia Pirelli? Lei è felicemente sposata con l’ex presidente del Senato Carlo Scognamiglio.