Una notizia drammatica per il mondo del cinema e ancor più per il teatro nazionale. Di questi momenti la notizia della morte di Federico Palmieri, l’attore romano di 41 anni che si sarebbe suicidato nella sua dimora romana, vicino a piazza Bologna.

Morto Federico Palmieri

La notizia filtra in questi momenti ma la morte risale a ieri pomeriggio, quando il suo corpo è stato trovato privo di vita nel palazzo in cui viveva a Roma, nella zona di piazza Bologna. Sono molto poche le notizie che riescono a venire a galla ma sembra che l’attore romano di 41 anni si sarebbe tolto la vita.

Il suicidio nella sua casa

Palmieri è stato ritrovato appeso ad una trave dell’ambiente condominiale, appeso con una corda al collo e senza vita. Si tratterebbe dunque di un suicidio che macchia di nero lutto il mondo del cinema ma anche del teatro. Sua l’idea che fece nascere il Teatro dei Balbuzienti dove esercitava anche come docente con enorme passione essendo anche lui stesso affetto da balbuzie. Coltivava in serbo il sogno di poter creare un giorno una compagnia teatrale di soli ragazzi balbuzienti.

La drammatica scoperta dell’amica

Secondo quanto ricostruito e riportato da Il Tempo, il 41enne ieri pomeriggio si trovava a casa insieme ad una cara amica che ha allontanato dalla sua dimora dopo averle detto di non sentirsi abbastanza bene per portare giù il cane.

Uscita insieme a cane, quando l’amica è tornata non ha più trovato Palmieri ad aprirle la porta, fatto che l’ha immediatamente insospettita. In quel frangente di tempo in cui l’amica è uscita di casa, l’attore si era suicidato: la scoperta è avvenuta quando la donna ha chiamato la polizia non riuscendo a rientrare in casa e non ricevendo cenni dall’amico. Sempre secondo quanto riportato da Il Tempo, l’amato e stimato attore a detta di un amico d’infanzia stava attraversando un momento di depressione.

*immagine in evidenza: Federico Palmieri. Fonte/Instagram Federico Palmieri (dimensioni modificate)