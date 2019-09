Lasciati sporchi, affamati e soli: era drammatica la situazione in cui sono stati trovati 6 minorenni abbandonati in un appartamento di Pizzighettone (Cremona) per giorni dalla loro madre, che ora è accusata di abbandono di minori e intervento della pubblica autorità. La donna è una 34enne originaria dell’Ecuador.

Se n’è andata lasciandoli in casa per giorni senza cura e protezione: erano affamati, sporchi, in condizioni igienico-sanitarie decisamente precarie e i più piccoli avevano addosso biancheria sporca. Si tratta di 6 minori tra i 6 e i 16 anni (nello specifico 6, 9, 11,13,15 e 16 anni).

I minori affidati a una struttura protetta

La situazione dei ragazzi è stata denunciata dai servizi sociali di Pizzighettone e i ragazzi, una volta trovati, sono stati allontanati dalla donna ed affidati a una struttura protetta.

Ciò di solito avviene sulla base dell’articolo 403 del codice civile, che recita: “Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.