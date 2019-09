Viene a galla ora un terribile accoltellamento ai danni di un bimbo di appena 10 anni, colpito nella giornata di mercoledì da un giovane di 22 anni a Mantova.

Mantova: bimbo accoltellato per strada

Era mercoledì quando per le strade di Mantova ha rischiato di consumarsi una tragedia ben peggiore di quella che è possibile riportare ora. Il dramma è avvenuto a Mantova e più nello specifico a Castiglione dove un bambino che si trovava per strada, mentre camminava sul marciapiede, è stato avvicinato da un 22enne di origini cinesi che lo ha accoltellato. Ferito al braccio, il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasferito agli Spedali Civili di Brescia dove è stato immediatamente sottoposto ad un intervento chirurgico al braccio.

Arrestato 22enne con problemi psichici

Per il suo accoltellamento è stato fermato ed arrestato nella giornata di giovedì un giovane 22enne di origini cinesi, intercettato dopo 20 ore di caccia all’uomo. Il ragazzo, come si apprende, soffre di gravi problemi psichici ed emerge come queste gravissimo episodio ricollegato a lui non sia nemmeno isolato. Circa un mese prima infatti, sempre il 22enne aveva aggredito con un coltello con la stessa modalità – e sempre senza alcun motivo – un 18enne successivamente trasferito anche lui in ospedale.

I carabinieri si trovavano già alla sua ricerca sin dal primo accoltellamento. I problemi psichici che lo rendono particolarmente aggressivo in specie nei confronti di bambini, giovani e anziani, era un dettaglio già noto agli assistenti sociali.

Ricoverato in una struttura psichiatrica

Il piccolo, ferito al braccio dopo una coltellata, si trova ancora oggi in Chirurgia ortopedica e non è da escludere che il piccolo possa perdere il braccio per colpa dell’aggressione. Per quanto riguarda invece il 22enne, arrestato dopo la denuncia dei genitori del piccolo e una fuga, è stato ricoverato all’interno di una struttura psichiatrica.