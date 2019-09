Reazione a Catena, il game show di Rai 1, prolunga la sua messa in onda. Infatti, stando ai palinsesti autunnali, l’ultima puntata verrà posticipata di quattro giorni e il programma condotto da Marco Liorni, ormai ottimo padrone di casa, si chiuderà il 26 settembre.

Slitta la chiusura di Reazione a Catena

Si sta per chiudere una stagione di grande successo per il programma di Rai 1 Reazione a Catena ma per il pubblico c’è un ulteriore colpo di scena. Contrariamente a quanto annunciato, il game show con alla guida Marco Liorni non si chiuderà il 22 settembre ma quattro giorni dopo, il 26.

La ragione è molto semplice ed è legata allo stravolgimento della normale programmazione di Rai 1 nel corso delle ultime settimane. L’ammiraglia di Viale Mazzini, infatti, ha programmato in più occasioni degli Speciali del TG1 per seguire in diretta la crisi di governo e questo ha portato al salto delle puntate di Reazione a Catena già registrate. Naturalmente, visti gli ascolti molto buoni di questa stagione, Rai 1 trasmetterà le puntate mancanti.

Grande successo per Marco Liorni

Reazione a Catena si è confermato un programma foriero di successo per Rai 1 e Marco Liorni ha riportato ai fasti di un tempo il game show.

Durante questi mesi estivi, la trasmissione si è imposta sul competitor, registrando ascolti boom. Basti pensare che la media è stata circa del 22%, rispetto al 20% di Caduta Libera, il programma di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Marco Liorni, qualche tempo fa, ha dichiarato a Il Fatto Quotidiano: “Reazione a Catena è una bomba e non sente il peso del tempo. È coinvolgente, giocabile da casa. Ed è curato con amore dalle persone che lo seguono da dodici anni”. Il conduttore ha confessato di aver fatto di tutto per non rovinare il gameshow e di essere stato molto accorto, prima di essere completamente a suo agio e barcamenarsi nei meccanismi.

Il successo di Reazione a Catena, stando agli ultimi rumors, potrebbe spingere la Rai ad affidare un altro preserale a Liorni: L’Eredità.