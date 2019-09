Credeva di imporre la sua presenza spaventosa in una tranquilla notte tarantina, ma per una ragazza lo scherzo legato all’ormai dilagante Samara Challenge è finito davvero male. I passanti che hanno assistito alla sua apparizione non sono rimasti a guardare e, anziché scappare, si sono lanciati al suo inseguimento in un’inversione di ruoli che ha finito col metterla letteralmente ko. La sosia della protagonista di The Ring (l’ennesima – dopo le decine di avvistamenti in tutta Italia) è spuntata all’improvviso tra le vie del quartiere Tramontone, rimediando un linciaggio documentato da un video condiviso sui social.

‘Samara’ aggredita a Taranto

Poche ore dopo la denuncia rimediata da una 30enne a Niscemi (Caltanissetta), per un’altra ‘sosia’ del personaggio horror Samara Morgan lo scherzo è finito male.

Stavolta nessuna segnalazione alle forze dell’ordine – almeno finora – ma una valanga di botte: la ragazza, vestita come il fantasma della pellicola The Ring, è apparsa nel quartiere Tramontone di Taranto finendo per essere inseguita e poi aggredita da alcuni passanti.

Sui social il resoconto video dell’accaduto, in cui si vede la sagoma bianca soccombere sotto la furia di un gruppo di persone. In sottofondo le urla di alcuni testimoni, che invitano a placare gli animi, e dei bambini che incuriositi corrono a vedere da vicino.

Ronde notturne a caccia di giocatori

Quello di Taranto è soltanto l’ennesimo di una serie di avvistamenti che si moltiplicano tra le città di tutta Italia, da Nord a Sud, con un solo imperativo per chi vi aderisce: seminare il panico.

Eppure le sorti dello scherzo sono affidate alle impreviste risposte delle ‘vittime’, che sempre più spesso si rifiutano di soccombere al terrore e scagliano la loro rabbia contro la ‘Samara’ di turno.

È successo a Gragnano, in provincia di Napoli, dove una ragazzina è stata presa a pugni dal destinatario dello scherzo, e succederà ancora.

I rischi di pessime conseguenze, quindi, si insinuano da ambo le parti e gli incidenti sono a portata di mano.

Superato l’iniziale shock che la Challenge ha portato con sé, come bagaglio di reazioni fisiologiche, si è passati a uno step in cui le ‘prede’ non hanno più paura e si organizzano in ronde notturne a caccia di giocatori. Il risultato è ormai pane quotidiano.

*immagine in alto: fonte/The Ring, frame video