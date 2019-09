Il 17 settembre uscirà il libro di Giulia De Lellis, la quale recentemente ha dato delle anticipazioni che hanno fatto discutere. In questi giorni, Andrea Damante, toccato personalmente dalle parole della ragazza, ha deciso di dire la sua su quanto accaduto e fare chiarezza.

Andrea Damante vs Giulia De Lellis

Manca una manciata di giorni all’uscita del libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza dell’ex corteggiatrice e ora influencer Giulia De Lellis e le prime rivelazioni hanno già smosso gli animi dei fans ma anche di Andrea Damante, il quale si è sentito attaccato dalla sua ex.

Intervistato da Gente, l’ex tronista ha detto di aver commesso degli errori e di non aver mai negato il tradimento. “Ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così, con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità. Cose pazzesche, non vere”.

Nello specifico, Damante si riferisce al fatto che Giulia abbia detto che l’ex fidanzato la criticasse in merito all’alimentazione. “Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene” ha continuato Damante. Quest’ultimo, ha cercato poi di cambiare argomento, ponendo l’accento sul suo nuovo lavoro da deejay e sul disco in uscita.

Deianira Marzano difende Giulia

C’è da aspettarsi uno scontro tra i due ex partecipanti a Uomini e Donne quindi, anche se c’è da dire che la stessa Giulia De Lellis, all’epoca della scrittura del libro, rivelò di aver informata lei stessa l’ex fidanzato per correttezza. E, nelle ultime ore, dopo le dichiarazioni fatte da Andrea Damante, è intervenuta anche Deianira Marzano.

Questa ha accusato il deejay veronese di voler apparire e far parlare di sé, essendo stato messo al corrente proprio dalla De Lellis in merito al contenuto del libro.

Qualche settimana fa, proprio la Marzano si era scagliata contro Damante, quando è venuto alla luce il legame tra Giulia e Andrea Iannone. Deianira si è detta fin da subito favorevole al rapporto, soprattutto dopo quanto Damante abbia fatto soffrire la De Lellis.