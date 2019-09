Il 17 settembre uscirà in libreria “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ora felicemente fidanzata con Andrea Iannone, ha dato delle anticipazioni nelle storie Instagram riguardo il contenuto del libro, rivelando come l’ex fidanzato Andrea Damante non la lasciasse libera di mangiare e le facesse storie in merito al peso.

De Lellis, Damante la criticava sull’alimentazione

Delle rivelazioni destinate sicuramente a far discutere quelle che Giulia De Lellis ha rilasciato sul suo profilo Instagram e che anticipano l’uscita del suo libro. Infatti, l’influencer ha voluto raccontare, su carta, la storia del tradimento di Andrea Damante, e alcune confidenze risultano davvero incredibili e pronte, presumibilmente, a far scoppiare una bomba.

La De Lellis scrive in merito all’ex: “Ho preso tre chili. Se sapesse che ho mangiato una porzione intera di pasta, invece delle verdure al vapore. Se scoprisse che non m’alleno da settimane. Mi biasimerebbe come se fossi un caso umano, uno scarto della civiltà”. Quindi, stando a queste parole, l’ex fidanzato l’avrebbe più volte criticata, in passato, in merito all’alimentazione. Giulia, ora, si sente più serena da questo punto di vista e conclude: “Invece sto da Dio, tiè”.

In attesa di una reazione da parte di Damante, Giulia ha anche condiviso la gioia di tenere in mano la prima copia del suo libro: “Forse non troverò mai le parole giuste per spiegarvi quello che provo”.

De Lellis-Damante: la vendetta per il tradimento

Tra le confessioni presenti nel suo romanzo, scritto grazie alla collaborazione con Stella Pulpo, Giulia De Lellis ha detto come si è comportata dopo la scoperta del tradimento. Infatti, ha colpito Andrea Damante nella sua profonda passione per i videogiochi: “Vado verso i suoi preziosissimi e costosissimi giochi la PlayStation, la maledetta PlayStation! Prendo la consolle e la metto sotto l’acqua corrente, provo un fremito di piacere”.

Inoltre, avrebbe poi preso i suoi vestiti per farli a brandelli e poi cadere a terra e lasciarsi andare ad un pianto disperato.

Ora, però, i momenti brutti per Giulia sembrerebbero essere alle spalle. La De Lellis sta frequentando Andrea Iannone, con il quale ha anche sfilato sul red carpet della Mostra di Venezia.