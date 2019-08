Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono sempre più innamorati, lo dimostrano le tante foto e dediche sui loro social network. Ma anche il fatto che, nonostante i tanti impegni di lavoro, tutto il tempo libero che hanno a disposizione lo passano insieme. In questi giorni hanno festeggiato il compleanno del pilota di Moto Gp.

Il compleanno di Andrea Iannone

Andrea Iannone è nato il 9 agosto 1989 a Vasto, in provincia di Chieti in Abruzzo. Per il giorno del suo 30esimo compleanno, la nuova fidanzata, l’influencer Giulia De Lellis, gli ha dedicato una romanticissima dedica su Instagram. Nel post la De Lellis ha voluto sottolineare quanto siano innamorati e legati l’uno all’altra, nonostante la storia sia iniziata da relativamente poco.

I due non avevano potuto festeggiare il compleanno così importante poiché Iannone era impegnato con il Gran Premio in Repubblica Ceca. E quando la coppia si era riunita erano occupati con la festa della nipotina di lei che compiva 2 anni.

La festa organizzata da Giulia De Lellis

I due innamorati erano stati in vacanza insieme, nel giugno scorso, in Sardegna. In questi giorni, invece, sono partiti alla volta della Puglia. E lì, in pieno relax e in una location da favola hanno voluto festeggiare il 30esimo compleanno, rimandato, di Iannone.

Come riporta il sito Di Lei, Giulia De Lellis ha organizzato tutto nei minimi particolari. All’evento, in una masseria pugliese, erano presenti tutti gli amici e i parenti più stretti del pilota. Gli invitati hanno ricevuto i gadget con il logo “maniac”, il soprannome con il quale si fa chiamare Andrea in pista.

Le foto della coppia innamorata

La serata è proseguita fino a tarda notte. Dapprima la cena a base di pietanze tipiche pugliesi servite da uno chef su delle tavolate imbandite con fiori e candele. In seguito, il karaoke e il taglio della torta.

Due giorni fa, su Instagram, l’influencer ha voluto rendere partecipi i suoi follower pubblicando qualche foto del party. Nelle immagini compaiono lei, con un abito lungo bianco, e Iannone abbracciati e innamorati. A corredo una didascalia che recita semplicemente: “Al mio amore. #maniac 29+1“. Il pilota ha voluto ringraziare la fidanzata rispondendo al post: “Mi hai regalato un sogno… grazie per tutto ciò che hai fatto. Love you“.

Immagine in evidenza: Andrea Iannone e Giulia De Lellis alla festa di compleanno. Fonte: Giulia De Lellis/Instagram