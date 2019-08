Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono una coppia assodata ormai. Lo dimostrano le tante prove social che i due pubblicano sui loro profili. Le vacanze insieme, i momenti di relax e quelli in famiglia. Adesso però l’influencer si è sbilanciata con una dedica per il compleanno del fidanzato davvero romantica.

La dolce dedica di Giulia De Lellis ad Andrea Iannone

È passato più di un mese dalla prima foto che ritraeva Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme, felici e affiatati. Quell’immagine ufficializzava la loro storia d’amore. Ieri, l’influencer ha voluto sottolinearlo ancora di più. Ha pubblicato su Instagram una foto che ritrae le loro gambe, con una didascalia davvero tenerissima.

Per fare gli auguri di compleanno al fidanzato, il pilota di Moto Gp, la De Lellis ha usato parole dolci. “Io e lui abbiamo poche foto ma tanti momenti. Io e lui siamo così uguali che a volte quando mi parla sembra di ragionare da sola“, inizia così la romantica dedica. Poi continua: “La prolunga della mia testa, delle mie braccia quando sono stanca e delle mie gambe se non riesco ad arrivare. Quella persona nel mondo che mi fa solo bene al cuore..“.

Una storia seria

Da come continua il post, si deduce che i due siano davvero innamorati, che abbiano passato la fase dei preliminari e adesso si stiano concentrando su un rapporto stabile.

“Ecco cosa siamo io e lui: bene. Siamo anche rispetto, consapevolezza, e tante altre cose che se dovessi soffermarmi a descrivere non finirei più..“. Parole serie, che lasciano presupporre che non sia una scappatella estiva ma qualcosa di più. Nonostante abbiano cercato di preservare il loro rapporto hanno deciso di non nascondere più i loro sentimenti, ma di rivelarsi alla luce del sole: “È vero, non vi ho ancora raccontato tanto di noi, ma lui è troppe cose.

Più di tutto è meraviglia, la mia..”. La De Lellis ha concluso con un augurio di buon compleanno ma anche con un’esortazione: “Ogni giorno fa innamorare di qualcosa: di un dettaglio, di un nuovo neo che scopro sul suo corpo, di un sorriso, di uno sguardo, una smorfia o una mania. Non smettere mai di stupirmi, buon compleanno amore mio!“.

Il libro sul tradimento

Se Andrea Iannone, il nuovo fidanzato dell’influencer, è un uomo fortunato, non si può dire lo stesso dell’ex della De Lellis. Dopo averla fatta soffrire e averla tradita, Andrea Damante deve fare i conti con l’esplosione del nuovo amore della sua ex fidanzata. La loro esperienza sarà al centro del libro di Giulia De Lellis, “Le corna stanno bene su tutto, ma stavo meglio senza“. Sarà acquistabile dal 17 settembre nelle librerie, ma lei ha già svelato qualcosa: il tema autobiografico e la chiacchieratissima fine della storia con il deejay di Verona.

Immagine in evidenza: Giulia De Lellis con il fidanzato Andrea Iannone. Fonte: Giulia De Lellis/Instagram