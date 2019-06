Dopo tanti rumors su una loro ipotetica frequentazione, arriva finalmente la foto che conferma tutto: Giulia De Lellis e Andrea Iannone compiano insieme su Instagram per la prima volta.

Lo scatto postato dall’influencer svela una conoscenza tutt’altro che superficiale, ma un rapporto che ha già superato una serie di step. Hanno superato da un po’ la fase del corteggiamento e passati ad una fase che suppone un certo impegno. Tra questi anche quello dove la De Lellis ha fatto le presentazioni ufficiali in famiglia.

Lo scatto

Pare proprio che ha scattare sia stata Giulia, ma a postare lo scatto tenerissimo è stato il pilota di Moto Gp. Iannone infatti sembra sonnecchiare beato sulla spalla dell’ex gieffina, e con lo c’è anche l’amata nipotina della De Lellis Matilde.





Andrea quindi ha già conosciuto i membri più stretti ed importanti della famiglia dell’influencer. Ecco quindi che questo scatto acquista tutto un altro significato.

La prova inconfutabile

Dopo tanti indizi sparsi sui social, tra l’account di Giulia e quello di Andrea, l’abbiamo tanto aspettata ed ora è arrivata. Questa foto potrebbe essere la prova inconfutabile che ufficializza il rapporto tra i due.

Soprattutto, la serenità, la complicità che questa foto emana al primo sguardo ci fa capire come entrambi abbiano definitivamente archiviato le tormentate storie d’amore passate: lui con Belén, lei con Andrea Damante. Questo post, quindi potrebbe essere il primo capitolo di una nuova favola per Giulia e Andrea, perché adesso restano pochi dubbi sul fatto che per loro la felicità sia davvero dietro l’angolo.