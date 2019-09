Freddie Mercury e Lady Diana, una coppia davvero insolita legata da un’amicizia molto intima. Quando entrambi erano all’apice della popolarità, parliamo degli anni ’80, si frequentavano di nascosto e vissero una notte davvero insolita insieme.

Lady Diana in un locale con Freddie

Era il 1988 e sebbene questa notizia era rimasta segreta per anni, perché quella fu davvero una notte mitica e loro lo erano altrettanto. In uno dei più malfamati locali notturni di Londra, noto per le risse, si incontra un gruppetto di amici assai particolare.

Parliamo di Cleo Rocos, attrice comica inglese che ha recitato insieme a Kenny Everett, conduttore radiofonico e comico nonché grande amico di Freddie, e ultima non certo per importanza è Lady Diana, la madre dell’allora destinato al trono di Inghilterra.

Freddie-Mercury

Il travestimento di Diana

Diana cercava di sfuggire in tutto i modi alla pressione mediatica che la schiacciava e non le faceva vivere una vita libera e senza costrizioni, per questo motivo a volte riusciva ad eludere la rigida sorveglianza della casa reale per vivere come qualunque altro cittadino inglese.

Nella notte in questione i tre amici la coinvolsero in una serata di bevute, ma lei non poteva certo farsi riconoscere, per cui le proposero di vestirsi da uomo, cosa che funzionò alla perfezione perché nessuno la riconobbe.

Diana e Freddie erano molte simili, erano amati delle persone e avevano personalità trasgressive e ribelli.

L’impegno di Diana per chi soffriva

Inoltre Diana aveva molto a cuore la condizione dei malati di AIDS che proprio in quegli anni era venuta a conoscenza del mondo. Con il suo ruolo pubblico cercava in tutti i modi di sostenere che vittima di quel virus mortale, veniva discriminato e considerato un relitto della società.

Lady Diana e il sostegno ai malati di AIDS

A quei tempi, lo stesso Freddie non aveva voluto informare la stampa della condizione che lo aveva colpito e non rivelò fino al momento della sua morte la verità sulla sua malattia.

Diana e Freddie erano destinati ad essere amici e purtroppo destinati loro malgrado, a lasciare la vita molto presto, giovani belli e con un carisma eccezionale.