Si spengono le speranze di trovare ancora in vita Elisa Pomarelli, il corpo della giovane è stato ritrovato in un casolare. Dopo la cattura di oggi pomeriggio e l’interrogatorio, Massimo Sebastiani ha condotto gli inquirenti sul luogo in cui aveva nascosto il corpo di Elisa Pomarelli.

Il tragico epilogo a due settimane da quel 25 agosto, quando i due amici si sono trovati a pranzo e poi di loro si sono perse le tracce. Ora Massimo Sebastiani è stato arrestato per omicidio. Il corpo di Elisa sarà recuperato con l’ausilio dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

Elisa Pomarelli è morta

Il corpo di Elisa è stato rinvenuto dagli inquirenti nel terreno di una casa abbandonata e isolata nelle campagne di Costa di Sariano, comune di Gropparello, provincia di Piacenza.

È stato lo stesso Massimo Sebastiani a condurre gli inquirenti sul luogo dell’occultamento. Si tratterebbe, secondo quanto riferisce RaiNews, dell’abitazione in cui viveva l’ex suocero.

La confessione in caserma

In caserma Sebastiani avrebbe confessato di aver ucciso Elisa, un dramma, secondo quanto riferisce RaiNews, confermato dalle grida di dolore provenienti dalla caserma da parte dei famigliari della 28enne. La famiglia era stata accompagnata lì subito dopo l’arresto dell’uomo.

Sul luogo del ritrovamento erano presenti anche il pm che ha interrogato Sebastiani, Ornella Chicca e l’avvocato dell’operaio, Mauro Pontini.

Sebastiani era stato individuato e fermato dai carabinieri nel primissimo pomeriggio di oggi nella stessa zona.

Sebastiani ricondotto in caserma

AGGIORNAMENTO DELLE 19.30- Secondo quanto riferito dal quotidiano Libertà, l’operaio 45enne Massimo Sebastiani è stato ricondotto in caserma a Piacenza. Pare inoltre che il casolare isolato fosse sito a poca distanza dalla casa dell’amico dove Sebastiani si è recato nel pomeriggio di domenica 25 agosto.

Che cosa è successo a Elisa? Sebastiani l’ha uccisa in un raptus o l’ha tenuta in ostaggio per giorni? Le risposte arriveranno nelle prossime ore.

L’unica certezza è il tragico epilogo di una drammatica vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso una famiglia che ora non vedrà più Elisa tornare a casa.

Arrivati i vigili del fuoco

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 20- È di pochi istanti fa la notizia che i vigili del fuoco sono sopraggiunti sul luogo del ritrovamento. Pare che il corpo di Elisa Pomarelli si trovi in un fossato in una posizione difficile per il recupero, per questo è stato richiesto l’intervento di vigili del fuoco e soccorso alpino.