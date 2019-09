Girava voce qualche mese fa sulla possibilità che Carolina Crescentini e Motta stessero ordendo nozze segrete. E lo hanno fatto signori. Nelle scorse ore, dopo due anni d’amore, l’attrice e il cantante si sono finalmente detti di “Sì”.

Poi, trascorsi i festeggiamenti e passata la sbornia, i novelli sposini hanno rivelato al mondo quello che hanno fatto. È lei a comunicarlo, attraverso un post apparso sul suo profilo Instagram.

La rivelazione

Stretti in un abbraccio di fronte ad una manciata di amici e parenti, Carolina e Motta vestono di bianco. Lo sguardo complice di chi l’ha appena fatta in barba al mondo.

E in effetti i due sono riusciti nel colpaccio: cerimonia blindatissima lo scorso 7 settembre, in un resort di lusso a Grosseto, pochi invitati e niente stampa. A raccontare l’evento quello che resta della cerimonia da questi scatti. Tra gli invitati anche il leader degli Zen Circus, Andrea Appino, testimone dello sposo.

“Svegliarsi con un hangover micidiale e scoprire che… Abbiamo fatto una cosa” scrive la Crescentini a margine della foto postata.

Indizi sparsi

Per chi ha saputo cogliere gli indizi forniti dalla stessa Carolina nei giorni scorsi non dovrebbe essere rimasto molto sorpreso dalla notizia del lieto evento. Che la coppia covasse un segreto era evidente, da foto enigmatiche, accompagnate da didascalie altrettanto sibilline: “Ssssh“.

O ancora, in quella che precede la foto del matrimonio, ci sono Carolina e Motta che guardano in camera e una frase che lascia intendere che manchi poco a qualcosa di grosso: “Tic Tac” con gli hashtag #sssh e #us.

Insomma, queste nozze non erano poi così segrete, per tutti gli attenti che sono riusciti ad interpretare queste pillole sparse. Però i nostri beniamini sono stati bravi a non farsi scoprire.