Elena Sofia Ricci, l’attrice fiorentina che ha collezionato tantissimi successi in televisione e quest’anno anche al cinema con il David di Donatello come attrice protagonista per il film Loro, racconta del suo lavoro e di quel particolare che riguarda suo marito.

La serie Che Dio ci aiuti 6 ci sarà

La bellissima attrice ritornerà sul piccolo schermo nei panni di suor Angela e ci tiene a rassicurare i suoi innumerevoli fan e annuncia che la sesta stagione della seguitissima serie di Rai Uno, Che Dio ci aiuti si farà. Lo fa attraverso un’intervista sul settimanale Vero, dichiarando queste esatte parole:”Dovranno aspettare un pò ma torneremo!

”

Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi sul set di Che Dio ci aiuti

Gli ascolti sono stati incredibili e hanno superato di netto la concorrenza; insieme alla Ricci c’erano anche Francesca Chillemi e Valeria Fabrizi anche se Lino Guanciale non ha proseguito nella partecipazione alla fiction, il successo è stato grande. Non si sa ancora se il cast verrà riconfermato ma chi ama la famosa fiction può stare tranquillo perché ritornerà e si pensa che le riprese inizieranno di sicuro nel 2020.

Il retroscena svelato dall’attrice

La carriera di Elena Sofia Ricci non è decollata certo solo per merito della fiction Che Dio ci aiuti.

La lista dei registi con cui ha lavorato è di tutto rispetto, Ozpetek, Pupi Avati e ultimo ma non certo per importanza Paolo Sorrentino che le ha affidato un ruolo molto delicato, quello di Veronica Lario l’ex moglie di Silvio Berlusconi.

Elena Sofia Ricci interpreta Loro di Paolo Sorrentino

L’interpretazione di questo ruolo è stata cruciale per la carriera dell’attrice fiorentina e proprio per questo ha ottenuto il prestigioso premio David di Donatello come migliore attrice. Proprio a proposito di questo ruolo, la Ricci racconta un particolare molto divertente che riguarda anche suo marito, il compositore Stefano Mainetti.

Sembra infatti che durante le riprese di Loro, il film ispirato alla vita dell’ex Premier Silvio Berlusconi ci fosse un particolare che svela dicendo:”Ho obbligato mio marito, a casa, per tre lunghi mesi a vestire i panni di Silvio Berlusconi.”

Interessante sarebbe a questo punto sapere che cosa ne pensa il marito che si è prestato per amore all’interpretazione in questione.