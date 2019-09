Romina Pezzotta, madre di 35 anni, è scomparsa il 29 agosto in provincia di Bergamo. La donna, originaria di Pontevico (BS), è svanita nel nulla a Trescore Balneario. È stata vista infatti l’ultima volta nella località bergamasca, mentre usciva dalla casa di alcuni parenti e saliva sulla sua Lancia Ypsilon nera. Da lì in poi, nessuno ha più avuto sue notizie. Stando a quanto rivelato da Fanpage, la giovane avrebbe detto alla madre che avrebbe lasciato l’auto alla stazione di Bergamo, per tornare poi a casa in treno. Ma di lei e della sua vettura non c’è traccia.

Il preoccupante post su Facebook

10 giorni di ricerche intense, ma ancora nessun risultato tangibile.

Romina Pezzotta e la sua Lancia Ypsilon sono scomparse nel nulla. Anche la trasmissione Chi l’ha visto? si sta occupando del caso. Non sono infatti chiare le dinamiche della sua scomparsa. Gli investigatori stanno tenendo in piedi ogni ipotesi. Che si tratti di un allontanamento volontario di Pezzotta oppure no, questo ancora non è dato sapere. Un post su Facebook, scritto da Pezzotta poco tempo prima della scomparsa e riportato da Brescia Today, fa preoccupare. “Quando non ci sarò più, non cercatemi dietro al marmo freddo di una tomba, ma tra le rose.

Quando non ci sarò più cercatemi nelle foto, cercatemi fra i miei libri, fra le mie poesie, le mie canzoni, fra la mia musica. Cercatemi fra tutte le cose che amo di più, perché solo in queste cose, troverete la mia anima”.

Le ricerche proseguono

La 35enne Romina Pezzotta è sposata e madre di due figlie. Prima di scomparire, la donna indossava un abito nero, un giubbotto in jeans e scarpe bianche. È alta 1 metro e 60 centimetri, e ha occhi e capelli castani. Porta un tatuaggio sul braccio sinistro con la scritta “A testa alta”. La famiglia e gli investigatori hanno ovviamente invitato chiunque abbia informazioni utili a condividerle con le forze dell’ordine.

Le indagini e la ricerca della giovane madre scomparsa nel nulla 10 giorni fa proseguono.