Se la Rai, nonostante il suo entusiasmo e la sua esplicita candidatura, ha deciso di chiudere la porta d’ingresso del Festival di Sanremo ad Al Bano come direttore artistico, non è escluso che il cantante di Cellino San Marco non provi ad entrare da quella di servizio come cantante in gara. Dopo la pesante sconfitta di Sanremo 2017, Al Bano potrebbe tornare sul palco dell’Ariston.

Al Bano e Romina verso Sanremo?

C’è fermento in casa di Al Bano Carrisi e per una volta non ci stiamo riferendo al triangolo amoroso formato dalle donne di Cellino San Marco, Loredana Lecciso e Romina Power.

I gossip rosa da tempo hanno abbandonato la preda. A tornare però a gamba tesa in prima pagina sembra essere però Romina Power che rilasciando un’intervista a La Voce Grossa, ha voluto annunciare di essere oberata di lavoro in questo momento delicato per la sua vita dal punto di vista musicale. “Sto lavorando ad un mio nuovo album da solista – ha annunciato la Power, pronta a scalare le classifiche italiane e non solo – Mentre con Albano abbiamo appena inciso una canzone che mi piace moltissimo!”.

La rentrée della couple d’or

Si preannuncia dunque un ritorno in scena per il duo di Felicità, Ci sarà, Nel sole e altri indiscutibili successi della canzone italiana.

Secondo i rumors ci sarebbe del tempismo dietro questa notizia: preludio di un clamoroso ritorno di coppia sul palco dell’Ariston per la 70esima edizione del Festival di Sanremo. D’altra parte, sembra che Al Bano e Romina siano particolarmente impegnati nel loro tour che li terrà sui palchi mondiali sino a dicembre. E se fa clamore pensare di poterli rivedere insieme a Sanremo, a distanza di 26 anni, fa sicuramente ancor più chiacchierare quella che potrebbe essere l’apparizione di Al Bano a Sanremo dopo l’eclissi del 2017.

Durante quell’edizione, Al Bano, eliminato prima della finale, aveva inveito apertamente contro il Festival facendo presenti fortissime accuse.