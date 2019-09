Un’estate bollente quella di Alessandra Amoroso e la sua dolce metà Stefano Settepani. Su di loro il sole splende ancora alto e i due in barca si regalano magici momenti di passioni.

I due piccioncini però non sono soli: a catturare effusioni e tenerezze ci pensa l’occhio indiscreto dei paparazzi. È il settimanale Chi a pubblicare gli scatti che raccontano le loro gite in barca very hot.

Gli scatti piccanti

In vacanza a Porto Cesario Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si abbandonano al relax e non solo. Baci, carezze, e momenti teneri si alternano ad impeti più travolgenti fatti di abbracci e qualche palpatina.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorni riporta tutto: i corpi baciati dai raggi, i capelli ancora bagnati, le mani di Settapani che scivolano dai fianchi della Amoroso fino ad afferrare il su lato B. Fisici asciutti e atletici, in costume la coppia è un vero spettacolo per gli occhi.

L’amore tra Alessandra e Stefano

Sebbene i primi tempi Alessandra e Stefano si siano davvero impegnati per tenere top-secret la loro relazione, ora la coppia nata dietro le quinte di Amici è uscita allo scoperto, con tutti i dettagli piccanti.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani fanno coppia fissa ormai da 3 anni.

Lei ex allieva e vincitrice del talent condotto da Maria De Filippi, colpì subito lui, produttore esecutivo del programma. La ragazza dolce, che ha fatto delle sue fragilità il suo punto di forza convertendole in grinta allo stato puro, fece breccia nel cuore di Stefano che sin dall’inizio le mostrò il suo interesse. Lei all’epoca era reduce dalla fine di una storia d’amore, quindi si mostrava chiusa e poco incline a nuovi approcci. Ma chi la dura la vince, Stefano Settepani non si è mai arreso e alla fine è riuscito a conquistare il cuore di Alessandra.

E guardateli ora…