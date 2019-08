“Mamma mia, quanto è bello”. Intervistata da Corriere.it, Alessandra Amoroso non nasconde la sua infatuazione per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. “È un idolo per me, come faccio a spiegarlo…”, si giustifica la cantante regina della radio estiva con il suo Mambo salentino.

Le lacrime della Amoroso al concerto di Jovanotti

Alessandra Amoroso è cresciuta a pane e canzoni di Jovanotti. “Io e le mie sorelle ascoltavamo sempre le sue canzoni, il primo concerto a cui sono stata era il suo”, ricorda l’artista. L’emozione provata di fronte al suo idolo in carne ed ossa è scolpita nella sua memoria: “Quando l’ho visto sul palco, i miei occhi si sono riempiti di colpo di lacrime”.

E per conquistarsi un posto tra i fan di Jovanotti, la Amoroso ha fatto molti sacrifici: “Non avevo una lira nemmeno per battere la testa contro uno spigolo eppure non me lo sono persa”.

Alessandra Amoroso incontra il suo idolo

Nel giro di qualche anno, Alessandra Amoroso si è trasformata da fan di Jovanotti a collega. Ora è lei a vedere dal palco i suoi ammiratori in lacrime nella platea, mentre cantano a squarciagola le sue canzoni. “È un pensiero che mi mette i brividi”, confessa. Da quando fa il suo stesso lavoro, la Amoroso ha anche avuto l’opportunità di incontrare Jovanotti.

“È successo dopo un suo concerto, che ovviamente non mi sono persa. Solo che quella volta, alla fine, dallo staff mi hanno detto di fermarmi per andarlo a conoscere”, spiega a Corriere.it. “Se mi avessero detto allora che un giorno lo avrei conosciuto, non ci avrei creduto mai”.

Il messaggio della Amoroso a Jovanotti

Ora Jovanotti è impegnato nel suo tour Jova Beach Party e sta facendo ballare le spiagge del belpaese, viaggiando con famiglia al seguito tra le più famose località balneari d’Italia. La Amoroso ha voluto manifestare supporto al suo idolo storico, scrivendogli un messaggio.

“Dovevo assolutamente ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per me attraverso la sua musica. E così ho recuperato la forza. Non mi aspettavo una risposta, invece è arrivata ed è stato anche davvero gentile”. Ciò che Jovanotti ha scritto, però, rimane top secret.

La canzone preferita di Alessandra Amoroso

Le canzoni di Jovanotti sono la colonna sonora della vita di Alessandra Amoroso. “La sua musica ha scandito così tanti momenti della mia vita”, racconta. “Lui rappresenta proprio tanto per me, tante fasi della mia vita e anche del mio percorso”. La sua canzone preferita è Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. “Quella canzone, in particolare, mi ricorda me e le mie sorelle che la cantavamo a squarciagola, in macchina”, ricorda la Amoroso. “Solo che alla fine cambiavamo il testo, e anziché dire che il più grande spettacolo ‘siamo noi, io e te’, urlavamo: ‘siamo noi, noi tre’”. Alessandra Amoroso è molto legata alle sorelle e alla famiglia. Proprio per potersi dedicare di più ai suoi cari e al compagno Stefano Settepani la cantante ha intenzione di prendersi un periodo di pausa dal palcoscenico anche se Mambo Salentino sembra proprio dimostrare il contrario.