Se all’interno di Montecitorio la situazione è nevrastenica, sui social lo è ancora di più. Si apprende come in queste ore numerosi account tanto Facebook quanto Instagram appartenenti a responsabili nazionali, locali e provinciali di Casapound e Forza Nuova, siano stati del tutto oscurati esattamente come i profili ufficiali dei movimenti di estrema destra.

Casapound e Forza Nuova spariscono da Fb e Instagram

“Il social di Zuckerberg ha mostrato il suo vero volto: la polizia politica del noto social con un blitz ha cercato di colpire la campagna di Forza Nuova contro il governo di estrema sinistra e Bruxelles – si legge nel comunicato stampa redatto da Forza Nuova che porta la firma di Roberto Fiore, suo leader – Un modo di agire che ha tutta l’aria di essere un atto di repressione del pensiero: chi non la pensa come loro non può usufruire di una piattaforma che ormai, tra l’altro, è utilizzata da milioni di utenti anche per lavoro.

Un comportamento questo ancora più grave”.

Facebook risponde: il comunicato

Come si nota da ore ormai, numerosi account legati ai due movimenti di estrema destra su territorio nazionale, Casapound e Forza Nuova, non sono più rintracciabile né su Facebook, né su Instagram.

Impossibile raggiungere profili personali di numerosi responsabili così come i profili ufficiali. Un oscuramento che non risulta essere stato però messo in pratica su Twitter. Secondo quanto riportato da Open, così avrebbe giustificato la sua azione Facebook attraverso un comunicato stampa: “Abbiamo una policy sulle persone e sulle organizzazioni pericolose, che vieta a coloro che sono impegnati nell’ ‘odio organizzato’ di utilizzare i nostri servizi“.

Sempre nel comunicato: “Candidati e partiti politici così come tutti gli individui e le organizzazioni presenti su Facebook e Instagram, devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia. Gli account che abbiamo rimosso oggi violano questa policy e non potranno più essere presenti su Facebook o Instagram“.