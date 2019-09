La bella Crista Chiabotto sta per convolare a nozze con il suo fidanzato imprenditore. Marco Roscio, infatti, è riuscito lì dove non è riuscito Fabio Fulco. E per l’occasione le sue amiche più care le hanno organizzato un avventuroso addio al nubilato.

La meta designata è un sogno per l’ex reginetta di bellezza, Tel Aviv. Da lì la Chiabotto ha pubblicato mezzo social un vero e proprio diario di viaggio, tra story e romantici post sull’amicizia.

Rapita dalle amiche

Cristina Chiabotto è stata praticamente rapita dalle sue amiche per un viaggio riservato a sole donne. Destinazione: Tel Aviv e Gerusalemme. Ecco svelato il motivo per il quale la bella Cristina Chiabotto non potrà essere presente alla finale di Miss Italia, di cui lei stessa ha indossa la corona nel lontano 2004.

“Tutto è cominciato da qui” scrive la Chiabotto su Instagram postando una foto della vittoria, da cui sono trascorsi ormai 15 anni. “Rivivo in ogni istante il sogno della mia vita. Purtroppo non riuscirò ad essere presente questa sera, ma il mio cuore batte al solo pensiero“.

L’addio al nubilato

L’ex Miss si consola con la compagnia delle sue fidatissime, Serena, Chiara, Alessia, Flavia, Manuela, Rossella, Ilenia. Emozioni, esperienze indimenticabili, tramonti meravigliosi che resteranno sempre nel suo cuore.

E ovviamente l’immancabile hashtag #telavivi.

Ancora qualche giorno e poi di nuovo in Italia, Cristina potrà coronare finalmente il suo sogno d’amore con Marco Roscio.