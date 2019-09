Brutta avventura per Giulia Calcaterra: la showgirl viaggiatrice è stata infettata da un batterio mangiacarne che avrebbe potuto avere gravi conseguenze. Per questo motivo la fondatrice di Selvatica è stata costretta a un ricovero in ospedale che ha scongiurato problemi gravi.

Pare che tutto sia nato per via di una ferita al piede: un batterio, non ancora ben identificato, ha infettato la ferita e costretto la ragazza a un ricovero all’ospedale Luigi Sacco di Milano. Lì, si è scoperto che la causa del buco che la showgirl si trovava sul malleolo era un batterio che in un primo momento è stato curato con una speciale garza d’argento le cui proprietà servono ad attaccare un ampio spettro batterico.

Il racconto del ricovero

A spiegarlo è proprio lei, in alcune stories su Instagram: “Mi hanno messo una piccola garza d’argento che ammazza tutti i batteri. Non sapevo che esistessero garze d’argento con questa capacità/ Stando qui non posso muovermi e quindi oggi dovrò riposare tutto il santo giorno, sia oggi che domani sperando di poter uscire mercoledì in giornata con la cura definitiva”.

Le immagini nelle stories di Giulia Calcaterra

La situazione per ora pare essere migliorata: “Oggi meglio! Quel buchetto mi fa meno male e sono sicura di uscire da qui mercoledì continuando la terapia in day hospital/ Grazie di cuore per i migliaia di messaggi ricevuti in DM/ Ogni volta rimango sorpresa!”.

Giulia Calcaterra, dalla ginnastica alla tv

Nata nel contesto della ginnastica -che le ha regalato un fisico atletico e mozzafiato, Giulia Calcaterra è approdata alla televisione con Miss Italia, piazzandosi tra le finaliste del concorso. Successivamente è stata una delle veline di Striscia la Notizia. In seguito, è divenuta popolare con L’Isola dei Famosi, dove ha partecipato come concorrente.