Ivana Mrazova aveva annunciato la settimana scorsa, direttamente dalla Repubblica Ceca, di avere in programma “un’operazione, un intervento, ma niente di pericoloso per fortuna. Solo che mi sono arrivati gli esami e non sono andati bene, quindi è un’operazione inevitabile“. Era stata lei ad annunciarlo su Instagram senza però dare notizie più precise. Ora torna sui social per aggiornare i fan.

Le condizioni di Ivana Mrazova

La bellissima ex gieffina ha parlato ai fan come sempre su Instagram: “Buongiorno ragazzi, allora ci sentiamo dopo tre giorni e tutto sta andando bene, c’è Teddy (il cane ndr.) che vi vuole salutare. Comunque tutto bene, adesso mi faccio una doccia e mi riprendo un po’ perché non ne posso più a stare così, fuori piove fa un freddo incredibile e niente vi mando un bacio e buona giornata“.

Nel video si mostra bella sorridente, rassicurando quindi tutti, in modo definitivo.

Guarda il video