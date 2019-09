Lucrezia Vittoria Berlusconi è convolata a nozze: non si sa bene quando, né con chi, ma la primogenita di Piersilvio Berlusconi ha festeggiato il suo matrimonio nella villa provenzale di Marina Berlusconi, con accanto tutta la famiglia del padre.

Delle nozze si sa davvero poco: la riservatezza è sempre stata fondamentale per Pier Silvio Berlusconi e per i suoi figli.

Cerimonia praticamente “segreta”

Di questi fiori d’arancio si sa ben poco: la notizia è arrivata da Dagospia, che ha parlato di cerimonia blindata in contesto provenzale. Alla cerimonia sarebbero stati presenti papà Piersilvio con Toffanin e figli al seguito, nonno Silvio (sempre pronto a mostrare l’affetto per i suoi nipoti) e naturalmente la madre della sposa, Manuela Mussida.

Mussida e Piersilvio ebbero una relazione 29 anni fa e da questa nacque proprio Lucrezia Vittoria. Il rapporto tra i due non continuò ma la famiglia Berlusconi, come ha specificato in diverse occasioni la stessa musica, ha sempre avuto un comportamento affettuoso nei confronti suo e di Lucrezia.

Chi è il fortunato sposo?

Ora che la ragazza è una giovane adulta, è capitato spesso di vederla insieme al padre e alla famiglia di lui camminare spensieratamente a Portofino, residenza dei Berlusconi. Piersilvio Berlusconi non ama parlare della sua famiglia ed è sempre stato piuttosto riservato sul rapporto con la prima figlia ma le immagini parlano chiaro: tra i due c’è grande affetto.

Non rimane ora altro da capire se non chi è il fortunato giovane che è appena entrato a far parte della famiglia!