Ci sarà una giuria “di differenti età, competenze e specificità, frizzante e competente, che regalerà momenti di divertimento e approfondimento e che accenderà le dinamiche della gara“. Questi gli ingredienti principali di quella che sarà oggi la prima puntata della 20esima edizione de La Prova del Cuoco. Un appuntamento tanto attese che vede il ritorno di Elisa Isoardi sul piccolo schermo insieme al suo barboncino. Ma per la grande occasione, non sarà sola: al suo fianco ci sarà con la stessa emozione della “prima volta” anche Claudio Lippi.

Claudio Lippi emozionato per il debutto de La Prova del Cuoco

A darne l’annuncio della sua infinita emozione è stato lo stesso Claudio Lippi che ha voluto parlare ai fan direttamente dal proprio canale di Instagram: “È una domenica che rappresenta per me la vigilia di un debutto, dopo tanti anni di lavoro, che vivo con la stessa emozione come se fosse la prima volta“, comunica ai fan Lippi proprio nella giornata di ieri.

Intanto i cuochi sono pronti al “via”: oggi in studio si sfideranno nuovamente Pomodoro Rosso e Peperone Verde che per l’occasione vedranno in studio i due che “antagonisti”, Natale Giunta e Daniele Persegani.

