Le vacanze sono fatte per gli amici. Lo sanno bene Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello e Marco Masini, che hanno deciso di riunirsi con i rispettivi affetti per una allegra rimpatriata.

Quattro fiorentini d.o.c., amici di vecchia data e affiatati colleghi, il conduttore, il regista, l’attore e il cantante sono stati pizzicati durante un’allegra passeggiata a Castiglioncello. A raccontare quest’estate in amicizia è Oggi che li ritrae sorridenti e in grande sintonia tra di loro.

Cosa ci fanno a Castiglioncello?

Nella località di Castiglioncello, l’amatissimo conduttore Carlo Conti ha una villa a pochi passi dalla spiaggia. Il trio, Conti-Pieraccioni-Panariello, è stato occupato quest’estate con un progetto teatrale che il vede coinvolti insieme.

Il tour, che si è concluso con la tappa di Follonica, lo scorso 13 agosto, è passato anche dalle parti di Castiglioncello.

Per questo i 2 amici hanno deciso di approfittarne e fermarsi nella residenza estiva, ospiti di Conti. A loro si è poi aggiunta un’altra vecchia conoscenza, Marco Masini, che si aggiunto al gruppo, pur alloggiando in un albergo vicino. Insieme si godono gli ultimi giorni d’estate e se ne vanno a passeggio per il centro.

L’allegra brigata

Se Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni si tengono saldi al ruolo di super-papà, accompagnati dai loro figli ( il conduttore dal piccolo Matteo, nato dal matrimonio con Francesca Vaccaro, e il regista dalla sua Martina, frutto dell’amore con l’ex Laura Torrisi), Masini e Pieraccioni hanno al loro fianco due splendide donne.

Il cantante è con una brunetta sconosciuta a quanto pare, mentre Giorgio è con la sua fidanzata, nota agli onori della cronaca rosa, Claudia Capellini, di 24 anni più giovane. La modella e Panariello, inoltre, passeggiando portando a spasso il cane Pochy. Ad immortalare l’allegra brigata sono i paparazzi del settimanale Oggi, che pubblica le immagini della reunion.