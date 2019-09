Pochi giorni fa, Sabrina Paravicini ha dovuto affrontare un altro capitolo della sua battaglia contro il cancro. L’attrice è stata operata e l’intervento è andato bene, come sognava il figlio Nino che, prima di entrare in ospedale le aveva espresso il suo amore così: “Ciao mamma, spero che resterai viva“. Dopo l’operazione, il piccolo ha deciso di fare qualcosa che ha commosso (e divertito) tutti, anche sui social.

Nino, un concentrato d’amore e forza

Sabrina Paravicini non ha mai fatto mistero della sua lotta contro la malattia. Poche settimane fa si è mostrata sui social con uno scatto che spiega i cambiamenti del suo aspetto dopo la chemioterapia, percorso intrapreso per combattere un tumore al seno.

Al suo fianco l’inseparabile ‘piccola roccia’ Nino, adorato figlio che dispensa amore e sorrisi anche nel più difficile cammino della sua vita. La mamma affronta il male con il suo prezioso supporto, e il suo gesto dopo l’operazione che ha subito ha commosso tutti.

Il gesto del figlio di Sabrina Paravicini

“Mamma sai cosa dice una goccia di sangue?… ‘Oggi non sono in vena!’“. È questo un passaggio tenerissimo della ‘terapia’ di Nino, il figlio di Sabrina Paravicini che è andato a trovarla dopo l’operazione per il cancro e ha scelto di presentarsi vestito da clown, per farla sorridere.

Un gesto dalla dolcezza assoluta, che racchiude la purezza e l’innocenza di un’età che conosce il dolore, certo, ma lo affronta con l’unico strumento che ha a disposizione: l’amore. È così che il figlio dell’attrice si è improvvisato comico e ha regalato attimi di divertimento e gioia alla madre e alle altre pazienti ricoverate con lei.

Sui social un post che cristallizza quel momento, condiviso dall’artista e accompagnato da una didascalia che fa da cornice a un’immagine bellissima e travolgente.

“Non è facile per un figlio vedere la propria mamma sofferente e immobile in un letto di ospedale e per di più con la testa poco più che rasata, il viso pallido e gli occhi gonfi.

Ma il mio amore è venuto a trovarmi in ospedale e mi ha fatto clown terapia. ‘Mamma sai cosa dice una goccia di sangue?’ ‘Cosa amore?’ ‘Oggi non sono in vena!’. Le mie compagne di stanza si sono già innamorate!“

E come darle torto? La forza di Nino è come un uragano che spazza via la tristezza e la paura. Pochi giorni prima, aveva salutato sua madre davanti all’ingresso dell’ospedale, augurandosi che restasse viva.

*immagine in alto: Sabrina Paravicini e suo figlio Nino – Fonte/Instagram Sabrina Paravicini, dimensioni modificate