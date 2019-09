Problemi sotto il sole di Temptation Island Vip? Il programma non è ancora andato in onda, ma sembra già che una coppia abbia deciso di far naufragare l’esperienza. Pare che Serena Enardu e Pago abbiano lasciato il programma per cedere il posto a Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco, e alla sua compagna Silvia Tirado.

Temptation Island Vip al via

Coppia fuori subito. Che qualcosa fosse successo era ben chiaro già dalle parole di Alessia Marcuzzi a Chi di qualche giorno fa: “C’è stato subito un falò davvero ‘rovente’ e un colpo di scena incredibile che non si può assolutamente rivelare.

A un certo punto mi vedrete anche in pigiama nel villaggio, durante una situazione assurda, a causa di un ingresso urgente“.

Chi è il figlio di Pippo Franco

Protagonista di questa nuova edizione, quindi, potrebbe essere Gabriele Pippo, figlio del comico Pippo Franco. Il ragazzo sarebbe nato dal secondo matrimonio dell’attore con Piera Bassino, anche lei attrice. Nella vita produttore discografico, ma di certo sapremo di più se lo ritroveremo sulla spiaggia della Sardegna.