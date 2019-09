Qualcosa bolle in pentola o meglio, nella testa di Cristiano Malgioglio. Ancora non sappiamo in che termini il grande pubblico avrà piacere di vederlo impegnato sul piccolo schermo pronto a spezzare le gambe come un dissennatore del piccolo schermo. Impegnato sul palco dell’Arena di Verona per presenziare all’evento Power Hits Estate 2019, il giorno dopo il paroliere è molto critico e non le manda a dire.

Cristiano Malgioglio ne ha per tutti

Di Malgioglio si ama tutto: la schiettezza, la veracità e l’estro artistico. Giusto ieri sera il cantautore più apprezzato dal grande pubblico per i suoi spassosissimi teatrini nei salotti televisivi, ha presenziato alla serata benefica organizzata da Rtl 102.5 a conclusione di questa calda estate.

Un evento che si è tenuto all’interno della magica Arena di Verona e che ha visto sfilare sul palco i cantanti più in voga del momento con quelli che sono stati i loro “singoli dell’estate”, i tormentoni che ci hanno accompagnato in radio insieme al solleone del 2019.

La critica del paroliere è tagliente

Intervistato da AdnKronos però, all’indomani dell’evento, Cristiano si è mostrato particolarmente critico nei confronti delle canzoni che si sono susseguite nel corso della serata. Sul palco c’è stato largo spazio per tutti, da grandi autori come Loredana Bertè ed Eros Ramazzotti ai nomi più freschi e particolarmente lanciati di questi ultimi anni come Calcutta, Coez, Salmo, The Giornalisti e l’immancabile non-cantante più tormentone di tutti, Fabio Rovazzi.

Un susseguirsi di successi in cima alle classifiche che però non hanno soddisfatto né colpito l’animo musicalmente sensibile del paroliere che a commento della serata, ha spezzato le gambe a tutti. “Le canzoni di questa estate avevano dei testi talmente brutti che ieri all’Arena mi sono sentito Leopardi per il testo di ‘Dolceamaro’“. Fortissime parole, o meglio critiche, da cui sembrano salvarsi solamente i Boomdabash, vincitori dell’evento con la loro Mambo Salentino cantata insieme ad Alessandra Amoroso: “Il brano (ndr.

Mambo Salentino) almeno è orecchiabile ma gli altri… – continua Malgioglio all’AdnKronos – La gente appena ho iniziato a cantare si è alzata tutta in piedi. Purtroppo Barbara d’Urso non c’era perché è convalescente dall’incidente domestico che ha avuto ma ero sul palco con 30 ballerini. Ed è stata una festa“. Purtroppo infatti Barbara d’Urso ha rischiato grosso per colpa della caduta violenta e improvvisa di una lastra di vetro che l’ha colpita all’altezza del collo.