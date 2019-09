Barbara D’Urso “l’immortale” ha sconvolto i fan presentandosi su Instagram con un preoccupante collare al collo e una frase che ha messo in ansia molti dei suoi ammiratori: “Vi ho nascosto una cosa già da un po’ di giorni”. In seguito è arrivato il racconto di quanto le è accaduto, che ha dell’incredibile.

A quanto pare, come spiegato dalla stessa conduttrice, ciò che la spinge a rivelare il suo problema di salute è la diffusione di una foto in cui lei appare sul set con il collare. Ciò aveva destato qualche dubbio, in quanto si vedeva chiaramente dai social che la Regina di Mediaset intenta a girare i promo e fare servizi fotografici.

Conseguenze anche a braccio e mano

A quanto sembra, circa una settimana fa la Barbara Nazionale è caduta in maniera piuttosto violenta e una lastra di vetro le è finita tra capo e collo. Le conseguenze non sono state poche, a quanto racconta la D’Urso: “Per molto tempo non ho avuto sensibilità al braccio e alla mano. Questa cosa mi ha insegnato che nella vita può capitare tutto in un minuto e per questo deve essere vissuta con gioia”. Per ora pare che la conduttrice si stia anche curando con

Gratitudine all’Humanitas

Insomma: un incidente che poteva finire male ed avere brutte conseguenze.

Ora, la conduttrice assicura di stare benissimo e di tenere il collare quando non deve essere filmata o girare video. Parole di grande gratitudine vanno ai medici e agli infermieri dell’Humanitas, che pare si siano distinti per professionalità e discrezione: “Grazie ai dottori e agli infermieri dell’Humanitas di Milano, che si sono occupati di me con grande discrezione”.