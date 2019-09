Barbara D’Urso si sta preparando per la nuova stagione televisiva che ripartirà ufficialmente la prossima settimana eppure un piccolo inconveniente sembra aver coinvolto la conduttrice. Sul set della registrazione del promo della nuova edizione di Live – Non è la D’Urso, infatti, Barbarella si è presentata con un collare cervicale, segno di un’incidente o di una caduta.

Piccolo incidente per Barbarella

La nuova stagione televisiva sta per ricominciare. Settembre è arrivato in un attimo e si è lasciato alle spalle i caldi mesi d’estate: ora spazio al ritorno sul piccolo schermo dei programmi più attesi dell’autunno. Fra questi c’è Live – Non è la D’Urso, pronto a tornare in prima serata su Canale 5 con al timone ancora una volta la stacanovista Barbara D’Urso.

Settembre però sembra non essere cominciato nel migliore dei modi: la conduttrice, infatti, si è presentata sul set del promo di Live con un vistoso collare cervicale. Nulla di ufficiale sul motivo dell’incidente che ha portato la conduttrice a mostrarsi in queste condizioni durante la registrazione. Quello che è certo, però, è che basterà un attimo a Barbarella per ritornare più sprintosa ed in forma di prima.

Riparte la nuova stagione tv

Instancabile lavoratrice, autrice e conduttrice di diversi programmi targati Mediaset destinati a ritornare nel mese di autunno, Barbara D’Urso è pronta per la nuova stagione che partirà ufficialmente la prossima settimana.

Lunedì 9, infatti, tornerà su Canale 5 l’appuntamento con Pomeriggio 5, per poi proseguire e chiudere la settimana domenica 15 con l’inizio di Domenica Live nel pomeriggio e con l’esordio della seconda edizione del confermatissimo Live – Non è la D’Urso nella sera. Quest’ultimo, infatti, da quest’anno sbarcherà su Canale 5 di domenica sera per lasciare spazio il mercoledì alle partite di Champions League. Un autunno che, anche quest’anno, si preannuncia ricco di impegni per Barbarella e non sarà di certo un collare cervicale a fermare la sua energia!