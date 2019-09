Cristina Donadio, conosciuta per aver interpretato Scianel nella celebre serie Gomorra, si è raccontata ad un’intervista rilasciata a Io Donna.

Scoprì di avere un cancro durante le riprese di Gomorra

Cristina Donadio, conosciuta a molti per il ruolo di Scianel nella fortunata serie Sky Gomorra, sarà anche uno dei volti di Amici Celebrities. Il Vip Talent andrà in onda dal 24 settembre su Canale 5. In occasione dell’ultima Mostra del Cinema di Venezia, grazie al cortometraggio La Scelta, Cristina Donadio ha parlato della sua lotta contro il cancro al seno.

L’attrice ha scoperto di avere un tumore durante le riprese di Gomorra e sostiene che è stato proprio il suo lavoro a darle la grinta necessaria per non mollare.

In un’intervista rilasciata a Io Donna, l’attrice ha spiegato il perché ha voluto parlare di questo male in un cortometraggio: “Un’attrice ha la responsabilità di raccontare un sentimento che accomuna tutte le donne, riguardo ad una malattia che tendiamo a nascondere per pudore o vergogna.”

Nadia Toffa è stata massacrata

Sdoganare tutti i tabù che circondano il cancro, è già un buon motivo per combattere. Lo sa bene Cristina e prima di lei, a parlarne a cuore aperto, è stata la compianta Nadia Toffa. La conduttrice de Le Iene è morta lo scorso 13 agosto a soli 40 anni a causa di un tumore al cervello.

La Toffa per tutti e due gli anni in cui è stata affetta dal tumore, non ha mai smesso di parlarne sia in tv che sui social network, scrivendo persino un libro dal titolo Fiore d’Inverno.

Le parole della conduttrice de Le Iene che definiva il tumore come “un dono”, però, hanno anche alzato polveroni e polemiche che alla Donadio non sono andate giù. “È stata massacrata – sostiene l’attrice – quando sapeva che non sarebbe guarita perché non poteva vincere il tumore al cervello, ma il pubblico non ne era a conoscenza.”

Il messaggio che vuole lanciare Cristina Donadio è forte: bisogna portare rispetto per gli altri e per come reagiscono al dolore, senza arrivare mai al punto di giudicarlo.

*Immagine in evidenza/ Fonte Instagram @cristinadonadio_official