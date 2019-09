Una bellissima novità per uno dei personaggi che hanno fatto la storia di Ballando con le Stelle. Ekaterina Vaganova, maestra di danza, ha infatti annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Il padre del piccolo è il marito della donna, Artem Yachmennikov, anche lui maestro di danza e socio fondatore, con la ballerina, di una scuola di danza in Florida.

La famiglia si allarga

Era il 2017 quando la Vaganova lasciò Ballando con le Stelle (edizione italiana) per trasferirsi in Florida con il marito ed aprire una scuola di danza. Ora i due vivono lì e stanno per avere un figlio, di cui già pare conoscano il sesso.

A dare la notizia è stata proprio lei, con una foto che li raffigura insieme in spiaggia, ed una didascalia: “Insieme verso il sogno, presto saremo in 3”. I due sembra siano felicissimi ed hanno già pubblicato altre testimonianze sulla gravidanza.

Maschio o femmina? Non si sa!

Poche ore fa pare che la ballerina abbia organizzato una sorpresa al marito rivelandogli il sesso del nascituro. La Vaganova ha portato un ballerino un sacco bicolore (rosa e blu) dal quale, si può ipotizzare, sarebbero usciti palloncini del colore corrispondente al sesso del bambino. Saranno usciti palloncini orsa o blu?

Difficile fare scommesse, ma la Vaganova ha già chiesto ai follower se desiderano vedere un video dell’apertura del sacco. Ovviamente in molti hanno risposto di sì con entusiasmo.

Gli spettatori italiani hanno avuto modo di godersi lo stile e la classe di Ekaterina Vaganova dal 2012 al 2017 (negli anni precedenti aveva lavorato all’edizione russa del programma). Tra i ballerini che ha formato ed accompagnato ci sono Sergio Assisi, Christopher Leoni, Michele Morrone, Bruno Cabrerizo e Valerio Aspromonte.