La nuova stagione televisiva sta riaprendo i battenti proprio in questi giorni e il piccolo schermo si sta affollando con i volti dei personaggi che terranno compagnia agli italiani di qui alla prossima estate. Tra di essi anche Federica Panicucci, che festeggia i 10 anni alla conduzione di Mattino Cinque, la trasmissione in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Diventata una vera esperta in materia, la Panicucci ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni vari ricordi legati alle proprie mattinate: “Per me sono tutte belle. Solo per il fatto di avere due figli che stanno bene, un lavoro che amo e la vita che volevo, non posso che essere grata di quello che ho”.

Sveglia alle 5.40, poi colazione

L’impegno quotidiano, che negli studi di Mediaset inizia alle 8.40, costringe la conduttrice a svegliarsi verso le 5.40. Un’abitudine ormai consolidata nel tempo e resa più piacevole, come lei stessa ammette, da colazioni lunghe e lente per carburare meglio. Da questo punto di vista, il primo mattino di una nuova stagione televisiva può rivelarsi stressante per chi lavora nel mondo dello spettacolo, ma la Panicucci dimostra di avere un approccio comunque positivo: “Arrivo mezz’ora in anticipo per salutare la squadra – spiega – Ma già una settimana prima di partire ci vediamo, facciamo riunioni, prendiamo contatto con lo studio, rivediamo le posizioni.

Le cose di routine. Poi il programma va da solo: la squadra di giornalisti è consolidata e forte”.

Le mattine del passato

Eppure, in passato le mattinate difficili ci sono state, soprattutto quando i due figli, avuti dalla sua precedente relazione con Mario Fargetta, erano piccoli: “Li ho avuti a 18 mesi di distanza e la notte era problematica – racconta – Quando ho iniziato a fare ‘Mattino Cinque’ Mattia aveva un anno e mezzo e Sofia tre e mezzo.

Se si ammalavano passavo la notte a curarli e alle 5.30 mi alzavo per andare al lavoro”. Il ricordo più bello risale forse ad altre due mattine, proprio quelle in cui sono venuti al mondo i figli, con Sofia nata alle 2 e Mattia alle 9.30. Per quanto riguarda il futuro, invece, la Panicucci confida di avere ancora sogni e progetti nel cassetto: “Nonostante io abbia 51 anni, ho tanti sogni da realizzare. Ma non si dicono altrimenti non si avverano“.

(Immagine in alto: Instagram/Federica Panicucci)