Se c’è un segreto per rinascere dopo un divorzio, Federica Panicucci sembra conoscerlo davvero bene. A giudicare dalla svolta evidente dopo l’addio a Fargetta, grazie alla nascita di un amore da favola con il suo nuovo compagno, Marco Bacini, la conduttrice ha in mano un asso vincente da far invidia a tante. Qual è l’ingrediente misterioso di una bellezza e di una felicità evergreen come le sue? La risposta è arrivata in un’intervista del Corriere della Sera, in cui ha svelato alcune chicche sul suo vissuto.

Il segreto di Federica Panicucci

Federica Panicucci è protagonista di una straordinaria rinascita al fianco del suo grande amore, Marco Bacini.

Archiviato il capitolo delle nozze con Fargetta, suo storico partner di un passato ormai lontano, ha ripreso in mano la sua vita nel pieno della gioia e della bellezza.

Dopo le foto mozzafiato della sua vacanza alle Maldive, forte di un fisico al top che ha lasciato tutti senza parole, arriva la confessione sul segreto della sua felicità. E ha tutto il sapore di un consiglio da tenere bene a mente.

Come si fa a lasciarsi alle spalle una relazione finita dopo tanti anni, per poi risalire a galla e riscoprire le gioie della vita?

Il trucco c’è, o forse è tutto merito di un approccio più sensibile alle proprie esigenze: “Il segreto sta nell’ascoltarsi, non rassegnarsi a situazioni che non ti fanno più stare bene e iniziare da capo nel rispetto di tutti“.

Il coraggio di assecondare la propria anima

Nel corso dell’intervista al Corriere, la conduttrice ha svelato la sua formula per la rinascita (che passa inevitabilmente attraverso la rottura con un ingombrante passato): “Serve coraggio e una presa di coscienza di ciò che desideri. Per me è stato un percorso lento, ma mi ha portato a decidere per il meglio“.

Insomma, Federica Panicucci ha preso le redini della sua esistenza e ha trovato un equilibrio perfetto con il compagno, che è diventato anche il suo ‘fotografo’ di fiducia durante le vacanze.

È lui, infatti, l’artefice di uno degli scatti di maggior successo nella gallery Instagram 2019 della sua dolce metà: l’ormai celebre ‘salto’ della Panicucci sulla splendida sabbia delle Maldive:

“Prima si annoiava a fotografarmi: non è che lo scatto arriva subito – precisa la conduttrice –. Ora si è arreso al suo triste destino e dice ‘almeno, dopo due milioni di foto, sono diventato bravo’“. E chi può dargli torto?

*immagine in alto: Marco Bacini e Federica Panicucci, fonte/Instagram Federica Panicucci (dimensioni modificate)