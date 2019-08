Federica Panicucci ha ormai abituato i suoi fan su Instagram a scatti in luoghi da sogno. La conduttrice Mediaset si sta dedicando ai piaceri balneari da quasi un mese, dividendosi tra le spiagge italiche di Forte dei Marmi e quelle più esotiche delle Maldive. Al suo fianco, un presenza fissa: quella del compagno Marco Bacini. I due, innamoratissimi, non esitano a mostrare al mondo dei social il loro amore, tra video e fotografie pieni di miele e passione.

Panicucci e Bacini, amore in vacanza alle Maldive

La Panicucci ha pubblicato sul suo profilo uno scatto che la ritrae mano nella mano con Marco Bacini mentre passeggiano su una bianca e deserta spiaggia esotica.

Le palme sullo sfondo, il mare cristallino, i due innamorati abbronzatissimi e in forma perfetta… Pare quasi una scena da film. I follower della conduttrice elogiano la coppia, sprecandosi in “Siete stupendi” e “Bellissimi!”.

Le coccole di Bacini nel mare cristallino

Per rendere ancora più partecipi i fan della sua vacanza maldiviana, la Panicucci ha addirittura pubblicato un video “bollente”. La conduttrice e Bacini, avvinghiati tra i flutti dell’Oceano Indiano, si scambiano dolci effusioni sulle note di Io e te di Vasco Rossi. Il gioco di parole pare fin troppo banale, ma Marco Bacini ricopre letteralmente di bacini il volto della compagna, che fa del suo meglio per tenere il telefono fuori dall’acqua nel riprendere la danza amorosa.

Una coppia innamorata… a quando il “sì”?

La fuga d’amore a Forte dei Marmi e poi alle Maldive, documentata con cura dalla Panicucci sul suo profilo Instagram, lascia intendere che l’intesa tra la presentatrice e il compagno è alle stelle. I due formano una solida coppia da anni. “L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta”, ha dichiarato la Panicucci in passato. Marco Bacini, imprenditore nel campo della moda e dello spettacolo, ha conosciuto l’attuale compagna nel corso di un progetto lavorativo e, da allora, non l’ha più lasciata.

Anzi, voci di corridoio sussurrano che il 2019 potrebbe essere un anno di svolta per la coppia. Federica Panicucci e Bacini sono forse pronti al fatidico “Sì”? L’indiscrezione non è mai stata confermata ufficialmente dai protagonisti, che però a gennaio hanno definito il 2019 il loro “anno speciale”.

Federica Panicucci si prepara a un’intensa stagione televisiva

Fiori d’arancio o meno, il 2019 riserva di sicuro molte nuove avventure alla Panicucci. La conduttrice Mediaset sembra pronta a sbarcare in prima serata con ben due programmi. A novembre potremmo ritrovarla su Canale 5 al timone del Grande Fratello Vip, in sostituzione di Ilary Blasi. La Panicucci è in lizza anche per la conduzione di La Pupa e il Secchione, format che Mediaset intende riproporre nel prossimo autunno su Italia 1. Si prospetta quindi una stagione impegnativa per la regina del salotto di Mattino 5, dopo le settimane di relax e coccole in spiaggia.

Fonte dell’immagine in evidenza: Instagram