Francesca Fialdini ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha confidato le sue paure e le sue ansie sul futuro lavorativo. Sicuramente al timone di una nuova trasmissione, sembrano esserci, però, dei problemi riguardo l’inizio del programma. La giornalista è, invece, apparsa molto rilassata quando ha accennato alla sua storia d’amore.

Francesca Fialdini e la nuova conduzione di A Ruota Libera

A luglio si è saputo che Francesca Fialdini avrebbe lasciato la conduzione de La Vita in Diretta. Al posto del programma quotidiano, ad aspettarla c’è un nuovo format che farebbe proprio al caso suo, A Ruota Libera. La trasmissione, che dovrebbe andare in onda la domenica dopo quella condotta da Mara Venier, preoccupa un po’ la giornalista.

Durante una lunga intervista rilasciata al settimanale Di Più, la Fialdini ha, infatti, confessato: “C’è un po’ di ansia, ma credo sia normale“. Ha poi aggiunto: “Ci sono però anche tanta gioia e tanto entusiasmo: sarà una bella sfida“. Inoltre, dal momento che il programma sarà solo un giorno a settimana: “Cambierà anche la mia quotidianità, il mio stile di vita: per tanti anni ho fatto programmi in onda tutti i giorni” – ha precisato la giornalista – “ora sto per condurne uno settimanale, quindi i miei ritmi rallenteranno“.

Fan in apprensione per un presunto slittamento del nuovo programma

A Ruota Libera dovrebbe iniziare la prossima domenica, 15 settembre, proprio come Domenica In. Sembra, però, che qualche intoppo potrebbe far slittare la data di inizio del nuovo programma condotto da Francesca Fialdini. A rivelarlo è il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. A quanto pare, lo studio dove dovrebbe tenersi la trasmissione non sarebbe pronto. I fan della giornalista che fremono per poter assistere al nuovo format, in cui storie e intrattenimento si fonderebbero (senza tralasciare l’attualità), sono in apprensione. Su Instagram, infatti, molti follower le chiedono: “Dove ti troveremo quest’anno?

” o “È vero che il programma è stato spostato? Io ti aspetto comunque“. Altri le scrivono: “Francesca facci sapere quando inizierà il tuo nuovo programma, mi dispiace che non parti domenica prossima“. Commenti ai quali la Fialdini non ha ancora risposto.

La sua storia d’amore

A rincuorare la presentatrice ci pensa il suo nuovo compagno, di cui non si conosce ancora il nome. La Fialdini, infatti, sempre molto riservata, ha solo accennato al nuovo amore, svelando qualche dettaglio in più: “Stiamo insieme da un po’, vive lontano e non appartiene al mondo dello spettacolo“, si legge su Di Lei. Al settimanale Di Più, ha detto: “Il suo amore mi darà una marcia in più per affrontare a meglio la nuova stagione televisiva e la sfida che mi aspetta con A Ruota Libera!“.

Immagine in evidenza: Francesca Fialdini. Fonte: Francesca Fialdini/Instagram