Francesca Fialdini lascia La Vita In Diretta, che ha condotto per due anni, nell’ultimo al fianco di Tiberio Timperi, il format pomeridiano infatti passa nelle mani di Lorella Cuccarini e Alberto Matano.

La Fialdini però non resta a mani vuote, come è successo invece ad Antonella Clerici. Ora è ufficiale vertici di Viale Mazzini le consegnano A Ruota Libera. Il programma andrà a sostituire il talk-show condotto da Cristina Parodi.

Il nuovo programma

Se prima Francesca soleva entrate nelle case degli italiani tutti i gironi, il suo resta un appuntamento fisso, ma settimanale. Il nuovo programma, A Ruota Libera sarà trasmesso, sempre su Rai 1, la domenica nel tardo pomeriggio. In pratica andarà ad occupare quella fascia oraria che lo scorso anno è stata gestita da Cristina Parodi con La Prima Volta, ormai cancellato dal palinsesto.

È il Secolo XIX a lanciare la notizia, così come il titolo del nuovo contenitore televisivo che terrà compagnia agli italiani. Mentre i dettagli li snocciola Blogo, che spiega temi, protagonisti e le rubriche di A Ruota Libera.

Di cosa si parlerà

A Ruota Libera si presenta come un talk-show che ospiterà tanto celebrità, quanto persone comuni, invitate a raccontare le loro storie personali, esortandole a parlare “a ruota libera”. Vip che svelano aneddoti di cui sono stati protagonisti, persone ordinarie con avventure fuori dall’ordinario.

E poi tante rubriche come Prime Donne, riservata a storie di personalità femminili che operano in vari settori della società. O ancora Buone Notizie racconti eroici di personaggi comuni, ovviamente a lieto fine. E ancora A come Amore per le parentesi dalla forte componente sentimentale. Insomma, Francesca Fialdini ha un bel bouquet di argomenti a sua disposizione tra i quali spaziare e il format già scatena la curiosità del pubblico. Non resta che aspettare la fine dell’estate, per vedere la giornalista conduttrice come lo gestirà.